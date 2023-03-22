Свердловчанин взял в кредит сотни тысяч рублей и отправил их мошенникам

Житель Красноуфимска (Свердловская область) оформил кредит на 349 тысяч рублей и перевел деньги мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.
«Неизвестная убедила мужчину в том, что ему необходимо оформить кредит в их банке и перевести деньги на секретные номера. Аферистка уверяла, что средства позже будут возвращены свердловчанину», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Свердловчанин доверился мошенникам, оформил на себя кредит и перевел всю сумму на указанные номера. Теперь по факту происшествия в полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее URA.RU сообщало, что жительница Красноуфимска поверила мошеннику из «следственного комитета России» и перевела ему 338 тысяч рублей. Для этого женщина специально оформила кредит.
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