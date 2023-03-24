Под Екатеринбургом ГИБДД устроит облаву на водителей

25 марта 2023 в 06:01 Размер текста - 17 +

Рейды пройдут в Березовском с 25 по 26 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Березовском (Свердловская область) Госавтоинспекция с 25 по 26 марта проведет массовые рейды, направленные на поиск водителей, которые садятся пьяными за руль. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ОМВД России по Березовскому. «Сотрудники ГИБДД проведут рейд „Стоп-контроль“ в целях выявления пьяных водителей или лишенных водительских прав. Мероприятия пройдут в эти выходные», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Автоинспекторы напомнили, что за нетрезвое вождение предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Кроме того, за повторное вождение в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность.

В Березовском (Свердловская область) Госавтоинспекция с 25 по 26 марта проведет массовые рейды, направленные на поиск водителей, которые садятся пьяными за руль. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ОМВД России по Березовскому. «Сотрудники ГИБДД проведут рейд „Стоп-контроль“ в целях выявления пьяных водителей или лишенных водительских прав. Мероприятия пройдут в эти выходные», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Автоинспекторы напомнили, что за нетрезвое вождение предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Кроме того, за повторное вождение в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность.