24 марта 2023

Под Екатеринбургом ГИБДД устроит облаву на водителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, гаи, полиция, гибдд, дпс, дорога
Рейды пройдут в Березовском с 25 по 26 марта Фото:

В Березовском (Свердловская область) Госавтоинспекция с 25 по 26 марта проведет массовые рейды, направленные на поиск водителей, которые садятся пьяными за руль. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ОМВД России по Березовскому.

«Сотрудники ГИБДД проведут рейд „Стоп-контроль“ в целях выявления пьяных водителей или лишенных водительских прав. Мероприятия пройдут в эти выходные», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте».

Автоинспекторы напомнили, что за нетрезвое вождение предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Кроме того, за повторное вождение в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Березовском (Свердловская область) Госавтоинспекция с 25 по 26 марта проведет массовые рейды, направленные на поиск водителей, которые садятся пьяными за руль. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ОМВД России по Березовскому. «Сотрудники ГИБДД проведут рейд „Стоп-контроль“ в целях выявления пьяных водителей или лишенных водительских прав. Мероприятия пройдут в эти выходные», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Автоинспекторы напомнили, что за нетрезвое вождение предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Кроме того, за повторное вождение в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...