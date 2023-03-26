Екатеринбуржцы несут Ройзману* в изолятор конфеты и сгущенку

В камере Ройзман проводит время за чтением книг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Горожане несут в изолятор бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан в РФ иноагентом) много продуктов, в основном это сладости. Передачи передают не только друзья арестанта, но и совершенно незнакомые люди, рассказал URA.RU адвокат экс-политика Владислав Идамжапов.

«Передач Ройзману несут много, причем и знакомые, и незнакомые люди. В основном это сладости — конфеты, сгущенка», — рассказал Идамжапов. Он уточнил, что по закону одному человеку, отбывающему наказание в изоляторе, можно передать не более 30 килограммов продуктов за весь срок.

По словам адвоката, в камере вместе с Евгением Ройзманом всего три человека. Один из них сидит за езду без прав, второй — за мелкое хулиганство. «Из политических Ройзман — один», — уточнил Идамжапов.

По поводу условий содержания у Ройзмана нареканий нет, продолжает юрист. Его доверитель признался, что «раньше было намного хуже» (в молодости Ройзман отбывал наказание за кражу и мошенничество — прим. ред.). Особенно экс-мэра порадовала библиотека спецприемника. Среди книг, за которыми сейчас коротает время иноагент, произведения Марины Цветаевой, Николая Гумилева, Марка Твена и других писателей.

Евгений Ройзман был арестован на 14 суток за публикацию экстремистской символики в соцсети «ВКонтакте». Сам экс-политик при этом утверждал, что ничего не публиковал.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.