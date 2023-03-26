26 марта 2023
25 марта 2023
24 марта 2023

В крупнейшей больнице ЯНАО готовится смена руководства. Инсайд

Главврач ЦГБ Нового Уренгоя планирует освободить должность и уехать из ЯНАО в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, прием больных, врач, руки врача
Исполнять обязанности главврача будет его заместитель Фото:

Главврач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников в ближайшее время освободит свой пост, рассказали URA.RU сразу несколько источников в медицинском сообществе ЯНАО. По словам собеседников агентства, руководитель намерен уехать в Москву.

«Разговоры о том, что Трапезников освободит должность, ходили последнюю пару месяцев, однако сейчас все уже решено. Главврач в ближайшее время уедет на повышение в Москву, вместо него останется руководить больницей заместитель — Максим Курочкин», — рассказали собеседники агентства.

Официальные представители окружного депздрава оперативно не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию. При этом инсайдеры на уровне ведомства сообщили, что в последнее время к НЦГБ возросло число вопросов у руководства из постоянно поступающих жалоб от населения.

Ранее URA.RU рассказывало, что Кирилл Трапезников получил НЦГБ в управление осенью 2020 года. До этого он занимал пост заместителя главы департамента здравоохранения ЯНАО.

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Главврач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников в ближайшее время освободит свой пост, рассказали URA.RU сразу несколько источников в медицинском сообществе ЯНАО. По словам собеседников агентства, руководитель намерен уехать в Москву. «Разговоры о том, что Трапезников освободит должность, ходили последнюю пару месяцев, однако сейчас все уже решено. Главврач в ближайшее время уедет на повышение в Москву, вместо него останется руководить больницей заместитель — Максим Курочкин», — рассказали собеседники агентства. Официальные представители окружного депздрава оперативно не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию. При этом инсайдеры на уровне ведомства сообщили, что в последнее время к НЦГБ возросло число вопросов у руководства из постоянно поступающих жалоб от населения. Ранее URA.RU рассказывало, что Кирилл Трапезников получил НЦГБ в управление осенью 2020 года. До этого он занимал пост заместителя главы департамента здравоохранения ЯНАО.
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