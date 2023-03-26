26 марта 2023
25 марта 2023
24 марта 2023

Депздрав ЯНАО отреагировал на возможную отставку главврача

Кирилл Трапезников продолжит работать в Новоуренгойской ЦГБ, утверждают представители департамента здравоохранения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медицинская маска, медперсонал, врач, медики
В депздраве ЯНАО рассказали о планах Кирилла Трапезникова Фото:

В департаменте здравоохранения ЯНАО нет информации о том, что главврач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников якобы намеревается покинуть свой пост. Как заявили корреспонденту URA.RU представители ведомства, руководитель медучреждения находится на рабочем месте, в его планах в апреле — важные мероприятия.

«Главный врач НЦГБ Кирилл Трапезников находится на рабочем месте. Впереди много задач и их реализация. В конце апреля в газовой столице планируется медицинская конференция с его участием, при этом Кирилл Михайлович является организатором. В планах на весну — отпуск. Правда всего неделю, так как плотный график», — прокомментировали в ведомстве сообщения о возможных кадровых изменениях.

Ранее сразу несколько источников подтвердили информацию о том, что Трапезников якобы готовится освободить кресло главврача и уехать на повышение в Москву. При этом в качестве временного руководителя НЦГБ на случай ухода Трапезникова инсайдеры называли его заместителя Максима Курочкина.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В департаменте здравоохранения ЯНАО нет информации о том, что главврач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников якобы намеревается покинуть свой пост. Как заявили корреспонденту URA.RU представители ведомства, руководитель медучреждения находится на рабочем месте, в его планах в апреле — важные мероприятия. «Главный врач НЦГБ Кирилл Трапезников находится на рабочем месте. Впереди много задач и их реализация. В конце апреля в газовой столице планируется медицинская конференция с его участием, при этом Кирилл Михайлович является организатором. В планах на весну — отпуск. Правда всего неделю, так как плотный график», — прокомментировали в ведомстве сообщения о возможных кадровых изменениях. Ранее сразу несколько источников подтвердили информацию о том, что Трапезников якобы готовится освободить кресло главврача и уехать на повышение в Москву. При этом в качестве временного руководителя НЦГБ на случай ухода Трапезникова инсайдеры называли его заместителя Максима Курочкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...