Депздрав ЯНАО отреагировал на возможную отставку главврача

Кирилл Трапезников продолжит работать в Новоуренгойской ЦГБ, утверждают представители департамента здравоохранения

27 марта 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

В депздраве ЯНАО рассказали о планах Кирилла Трапезникова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В департаменте здравоохранения ЯНАО нет информации о том, что главврач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников якобы намеревается покинуть свой пост. Как заявили корреспонденту URA.RU представители ведомства, руководитель медучреждения находится на рабочем месте, в его планах в апреле — важные мероприятия. «Главный врач НЦГБ Кирилл Трапезников находится на рабочем месте. Впереди много задач и их реализация. В конце апреля в газовой столице планируется медицинская конференция с его участием, при этом Кирилл Михайлович является организатором. В планах на весну — отпуск. Правда всего неделю, так как плотный график», — прокомментировали в ведомстве сообщения о возможных кадровых изменениях. Ранее сразу несколько источников подтвердили информацию о том, что Трапезников якобы готовится освободить кресло главврача и уехать на повышение в Москву. При этом в качестве временного руководителя НЦГБ на случай ухода Трапезникова инсайдеры называли его заместителя Максима Курочкина.

В департаменте здравоохранения ЯНАО нет информации о том, что главврач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников якобы намеревается покинуть свой пост. Как заявили корреспонденту URA.RU представители ведомства, руководитель медучреждения находится на рабочем месте, в его планах в апреле — важные мероприятия. «Главный врач НЦГБ Кирилл Трапезников находится на рабочем месте. Впереди много задач и их реализация. В конце апреля в газовой столице планируется медицинская конференция с его участием, при этом Кирилл Михайлович является организатором. В планах на весну — отпуск. Правда всего неделю, так как плотный график», — прокомментировали в ведомстве сообщения о возможных кадровых изменениях. Ранее сразу несколько источников подтвердили информацию о том, что Трапезников якобы готовится освободить кресло главврача и уехать на повышение в Москву. При этом в качестве временного руководителя НЦГБ на случай ухода Трапезникова инсайдеры называли его заместителя Максима Курочкина.