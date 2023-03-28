Сенатор Климов назвал два способа добиться честного расследования по «Северным потокам»

Сенатор Климов: расширение Совбеза ООН поможет расследованию терактов на «Северных потоках»

28 марта 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Для наказания причастных ко взрывам на «Северных потоках» необходимо использовать УК РФ, заявил Андрей Климов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Для достижения справедливого расследования терактов на «Северных потоках» необходимо включить в Совбез ООН Бразилию, Индию и ЮАР, перенести штаб-квартиру организации из США и использовать уголовный кодекс России (УК РФ) для наказания причастных к терактам. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. «Для честного расследования подрыва „Северных потоков“ необходимо добавить в Совбез ООН суверенные страны и перевезти штаб-квартиру из США в другое приличное место, а также использовать УК РФ для наказания виновных», — написал Климов в telegram-канале . Он добавил, что к 15 членам Совбеза ООН, среди которых пять постоянных, необходимо добавить такие крупные и суверенные государства как Бразилия, Индия и ЮАР. Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выразил мнение, что нежелание США расследовать теракты на «Северных потоках» вызвано пониманием официальных американских лиц о том, что к ним причастен президент США Джо Байден. Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что Совбез ООН несет особую ответственность за разбирательства с подрывом газопроводов, передает RT. Китайские власти подозревают западных коллег в сокрытии какой-либо информации из-за их отказа поддержать проект резолюции о международном расследовании взрывов, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для достижения справедливого расследования терактов на «Северных потоках» необходимо включить в Совбез ООН Бразилию, Индию и ЮАР, перенести штаб-квартиру организации из США и использовать уголовный кодекс России (УК РФ) для наказания причастных к терактам. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. «Для честного расследования подрыва „Северных потоков“ необходимо добавить в Совбез ООН суверенные страны и перевезти штаб-квартиру из США в другое приличное место, а также использовать УК РФ для наказания виновных», — написал Климов в telegram-канале. Он добавил, что к 15 членам Совбеза ООН, среди которых пять постоянных, необходимо добавить такие крупные и суверенные государства как Бразилия, Индия и ЮАР. Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выразил мнение, что нежелание США расследовать теракты на «Северных потоках» вызвано пониманием официальных американских лиц о том, что к ним причастен президент США Джо Байден. Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что Совбез ООН несет особую ответственность за разбирательства с подрывом газопроводов, передает RT. Китайские власти подозревают западных коллег в сокрытии какой-либо информации из-за их отказа поддержать проект резолюции о международном расследовании взрывов, пишет «Национальная служба новостей».