В МИД РФ заявили о возможности восстановить «Северный потоки»

27 марта 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Восстановление «Северных потоков» зависит от заинтересованности Запада, подчеркнул Дмитрий Биричевский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Газопроводы «Северные потоки» по оценкам специалистов могут быть восстановлены, но для этого должны быть предпосылки со стороны Запада. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. «На данном этапе весьма сложно говорить о дальнейшей судьбе газопроводов „Северный поток“. В целом, по оценкам специалистов, поврежденные нитки могут быть восстановлены», — пояснил Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что для ремонтных работ должны быть экономические и политические предпосылки. В том числе и со стороны Запада. Но в настоящий момент, подчеркнул представитель МИД РФ, заинтересованности в энергетической сфере и взаимодействия с Россией со стороны западных стран не наблюдается. Ранее Биричевский также подчеркнул, что Москва будет готова требовать компенсацию за подрыв «Северных потоков». Журналист Сеймур Херш выставил виновником в теракте США. Также журналист Такер Карлсон высмеял версию администрации президента США Джо Байдена о причастности российского президента Владимира Путина к подрывам, сообщает RT. Совет Безопасности ООН 27 марта проведет голосование по проекту резолюции о международном расследовании взрывах, передает «Национальная служба новостей».

Газопроводы «Северные потоки» по оценкам специалистов могут быть восстановлены, но для этого должны быть предпосылки со стороны Запада. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. «На данном этапе весьма сложно говорить о дальнейшей судьбе газопроводов „Северный поток“. В целом, по оценкам специалистов, поврежденные нитки могут быть восстановлены», — пояснил Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что для ремонтных работ должны быть экономические и политические предпосылки. В том числе и со стороны Запада. Но в настоящий момент, подчеркнул представитель МИД РФ, заинтересованности в энергетической сфере и взаимодействия с Россией со стороны западных стран не наблюдается. Ранее Биричевский также подчеркнул, что Москва будет готова требовать компенсацию за подрыв «Северных потоков». Журналист Сеймур Херш выставил виновником в теракте США. Также журналист Такер Карлсон высмеял версию администрации президента США Джо Байдена о причастности российского президента Владимира Путина к подрывам, сообщает RT. Совет Безопасности ООН 27 марта проведет голосование по проекту резолюции о международном расследовании взрывах, передает «Национальная служба новостей».