Махонин попросил пермских мэров подмести улицы

28 марта 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Жители жалуются Махонину на грязь Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал мэров в ближайшее время провести субботники в территориях. Об этом он заявил на заседании совета глав 28 марта, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Погодные условия у нас всегда преподносят сюрпризы. Для народа, что весна наступает раньше, наверное, положительный сюрприз. А для муниципалитета — грязь неожиданно растаяла. Коллеги, сюрпризов быть не должно. Пожалуйста, со всеми коммунальными службами, с подрядчиками максимально жестко надо отрабатывать, не ждать официальных субботников. Надо улицы начинать прибирать», — отметил Дмитрий Махонин. Он подчеркнул, что это одна из тем обращений жителей в последнее время. В том числе такие обращения приходят в его адрес. Ранее URA.RU сообщало, что полномочия по содержанию улиц в центре Перми перешли на краевой уровень.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал мэров в ближайшее время провести субботники в территориях. Об этом он заявил на заседании совета глав 28 марта, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Погодные условия у нас всегда преподносят сюрпризы. Для народа, что весна наступает раньше, наверное, положительный сюрприз. А для муниципалитета — грязь неожиданно растаяла. Коллеги, сюрпризов быть не должно. Пожалуйста, со всеми коммунальными службами, с подрядчиками максимально жестко надо отрабатывать, не ждать официальных субботников. Надо улицы начинать прибирать», — отметил Дмитрий Махонин. Он подчеркнул, что это одна из тем обращений жителей в последнее время. В том числе такие обращения приходят в его адрес. Ранее URA.RU сообщало, что полномочия по содержанию улиц в центре Перми перешли на краевой уровень.