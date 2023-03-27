27 марта 2023

Махонин попросил пермских мэров подмести улицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Жители жалуются Махонину на грязь Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал мэров в ближайшее время провести субботники в территориях. Об этом он заявил на заседании совета глав 28 марта, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Погодные условия у нас всегда преподносят сюрпризы. Для народа, что весна наступает раньше, наверное, положительный сюрприз. А для муниципалитета — грязь неожиданно растаяла. Коллеги, сюрпризов быть не должно. Пожалуйста, со всеми коммунальными службами, с подрядчиками максимально жестко надо отрабатывать, не ждать официальных субботников. Надо улицы начинать прибирать», — отметил Дмитрий Махонин.

Он подчеркнул, что это одна из тем обращений жителей в последнее время. В том числе такие обращения приходят в его адрес. Ранее URA.RU сообщало, что полномочия по содержанию улиц в центре Перми перешли на краевой уровень.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал мэров в ближайшее время провести субботники в территориях. Об этом он заявил на заседании совета глав 28 марта, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Погодные условия у нас всегда преподносят сюрпризы. Для народа, что весна наступает раньше, наверное, положительный сюрприз. А для муниципалитета — грязь неожиданно растаяла. Коллеги, сюрпризов быть не должно. Пожалуйста, со всеми коммунальными службами, с подрядчиками максимально жестко надо отрабатывать, не ждать официальных субботников. Надо улицы начинать прибирать», — отметил Дмитрий Махонин. Он подчеркнул, что это одна из тем обращений жителей в последнее время. В том числе такие обращения приходят в его адрес. Ранее URA.RU сообщало, что полномочия по содержанию улиц в центре Перми перешли на краевой уровень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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