Экс-инспектор Жилстройнадзора сядет в тюрьму за махинации с недостроями в ХМАО

Елена Куцурова отправится в колонию на 8 лет
Мегионский городской суд (ХМАО) ужесточил наказание для бывшего старшего инспектора Жилстройнадзора Елены Куцуровой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
«По результатам рассмотрения которого суд округа усилил наказание. В итоге Куцурова проведет 8 лет в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности государственной службы сроком на 7 лет», — уточнили в прокуратуре.
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2019 году подсудимая получила взятку в 2 миллиона за разрешительные документы для ввода зданий в эксплуатацию. Хотя здания не были достроены.
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