14 февраля 2023
13 февраля 2023

Экс-инспектор Жилстройнадзора сядет в тюрьму за махинации с недостроями в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Куцурова отправится в колонию на 8 лет Фото:

Мегионский городской суд (ХМАО) ужесточил наказание для бывшего старшего инспектора Жилстройнадзора Елены Куцуровой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

«По результатам рассмотрения которого суд округа усилил наказание. В итоге Куцурова проведет 8 лет в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности государственной службы сроком на 7 лет», — уточнили в прокуратуре.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2019 году подсудимая получила взятку в 2 миллиона за разрешительные документы для ввода зданий в эксплуатацию. Хотя здания не были достроены.

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Мегионский городской суд (ХМАО) ужесточил наказание для бывшего старшего инспектора Жилстройнадзора Елены Куцуровой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. «По результатам рассмотрения которого суд округа усилил наказание. В итоге Куцурова проведет 8 лет в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности государственной службы сроком на 7 лет», — уточнили в прокуратуре. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2019 году подсудимая получила взятку в 2 миллиона за разрешительные документы для ввода зданий в эксплуатацию. Хотя здания не были достроены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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