В Перми гость напал со стулом на хозяина квартиры

В качестве оружия пермяк использовал стул Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми мужчина, находясь в гостях у знакомого, схватил стул и избил приятеля. Об этом сообщили в пресс-службы СУ СК по Пермскому краю.

«Установлено, что 20 сентября 2022 года пермяк находился в гостях у своего знакомого. Во время распития алкогольных напитков, мужчины поругались и гость, схватив стул, набросился на своего приятеля», — сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного ля жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Суд признал его виновным, следующие пять лет он проведет в колонии строгого режима.