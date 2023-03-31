В Перми гость напал со стулом на хозяина квартиры

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ВЫБОРЫ 2018. Встреча кандидата в президенты РФ Григория Явлинского с избирателями. Челябинск, стул, мебель
В качестве оружия пермяк использовал стул Фото:

В Перми мужчина, находясь в гостях у знакомого, схватил стул и избил приятеля. Об этом сообщили в пресс-службы СУ СК по Пермскому краю.

«Установлено, что 20 сентября 2022 года пермяк находился в гостях у своего знакомого. Во время распития алкогольных напитков, мужчины поругались и гость, схватив стул, набросился на своего приятеля», — сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного ля жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Суд признал его виновным, следующие пять лет он проведет в колонии строгого режима.

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В Перми мужчина, находясь в гостях у знакомого, схватил стул и избил приятеля. Об этом сообщили в пресс-службы СУ СК по Пермскому краю. «Установлено, что 20 сентября 2022 года пермяк находился в гостях у своего знакомого. Во время распития алкогольных напитков, мужчины поругались и гость, схватив стул, набросился на своего приятеля», — сообщили в ведомстве. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного ля жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Суд признал его виновным, следующие пять лет он проведет в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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