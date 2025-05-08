08 мая 2025

Пермские врачи провели более 300 операций раненым на СВО бойцам

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские врачи спасают раненых бойцов
Пермские врачи спасают раненых бойцов Фото:

Пермские врачи провели более 300 операций бойцам, раненым в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Лично пообщался с бойцами, поблагодарил их за смелость и стойкость, пожелал скорейшего выздоровления. Отдельной благодарности заслуживают сотрудники наших больниц, которые ежедневно спасают жизни и возвращают бойцам здоровье. На счету лишь коллектива Пермской краевой клинической больницы уже более 300 сложнейших операций героям, которые сегодня защищают нашу страну», — написал Махонин.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермские хирурги спасли бойца, получившего тяжелое осколочное ранение на СВО. Для спасения жизни пациента врачи провели двухэтапную операцию. В ходе хирургического вмешательства был извлечен один из осколков.

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Пермские врачи провели более 300 операций бойцам, раненым в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Лично пообщался с бойцами, поблагодарил их за смелость и стойкость, пожелал скорейшего выздоровления. Отдельной благодарности заслуживают сотрудники наших больниц, которые ежедневно спасают жизни и возвращают бойцам здоровье. На счету лишь коллектива Пермской краевой клинической больницы уже более 300 сложнейших операций героям, которые сегодня защищают нашу страну», — написал Махонин. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермские хирурги спасли бойца, получившего тяжелое осколочное ранение на СВО. Для спасения жизни пациента врачи провели двухэтапную операцию. В ходе хирургического вмешательства был извлечен один из осколков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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