Пермские врачи провели более 300 операций раненым на СВО бойцам

Пермские врачи провели более 300 операций бойцам, раненым в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Лично пообщался с бойцами, поблагодарил их за смелость и стойкость, пожелал скорейшего выздоровления. Отдельной благодарности заслуживают сотрудники наших больниц, которые ежедневно спасают жизни и возвращают бойцам здоровье. На счету лишь коллектива Пермской краевой клинической больницы уже более 300 сложнейших операций героям, которые сегодня защищают нашу страну», — написал Махонин.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермские хирурги спасли бойца, получившего тяжелое осколочное ранение на СВО. Для спасения жизни пациента врачи провели двухэтапную операцию. В ходе хирургического вмешательства был извлечен один из осколков.
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