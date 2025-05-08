08 мая 2025

Легендарный «Танец с саблями» воссоздали на Параде Победы в Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Композитор Арам Хачатурян написал свой знаменитый «Танец с саблями» в Молотове в годы Великой Отечественной войны
Композитор Арам Хачатурян написал свой знаменитый «Танец с саблями» в Молотове в годы Великой Отечественной войны Фото:

Легендарный «Танец с саблями» воссоздали на Параде Победы в Перми 9 мая артисты театра оперы и балета. В годы войны Молотов стал третьим балетным городом страны.

«Композитор Арам Хачатурян написал свой знаменитый „Танец с саблями“ в Молотове в годы Великой Отечественной войны. Впоследствии произведение стало главным хитом музыкальных автоматов США, его записи разошлись по планете миллионными тиражами, а в 2018 году о композиции даже сняли фильм», — сообщает корреспондент URA.RU c места событий. 

Ранее URА.RU публиковало большой материал о создании этого произведения. С мнением историков. Прочитать его можно — здесь.  

Кроме того, URA.RU 9 мая ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.

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Легендарный «Танец с саблями» воссоздали на Параде Победы в Перми 9 мая артисты театра оперы и балета. В годы войны Молотов стал третьим балетным городом страны. «Композитор Арам Хачатурян написал свой знаменитый „Танец с саблями“ в Молотове в годы Великой Отечественной войны. Впоследствии произведение стало главным хитом музыкальных автоматов США, его записи разошлись по планете миллионными тиражами, а в 2018 году о композиции даже сняли фильм», — сообщает корреспондент URA.RU c места событий.  Ранее URА.RU публиковало большой материал о создании этого произведения. С мнением историков. Прочитать его можно — здесь.   Кроме того, URA.RU 9 мая ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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