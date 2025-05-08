Легендарный «Танец с саблями» воссоздали на Параде Победы в Перми 9 мая артисты театра оперы и балета. В годы войны Молотов стал третьим балетным городом страны.
«Композитор Арам Хачатурян написал свой знаменитый „Танец с саблями“ в Молотове в годы Великой Отечественной войны. Впоследствии произведение стало главным хитом музыкальных автоматов США, его записи разошлись по планете миллионными тиражами, а в 2018 году о композиции даже сняли фильм», — сообщает корреспондент URA.RU c места событий.
Ранее URА.RU публиковало большой материал о создании этого произведения. С мнением историков. Прочитать его можно — здесь.
Кроме того, URA.RU 9 мая ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
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