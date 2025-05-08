08 мая 2025

Губернатор Пермского края принял участие в отправке гуманитарного груза в Северодонецк. Видео

Глава Пермского края поучаствовал в отправке гуманитарного груза в Северодонецк
© Служба новостей «URA.RU»
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Он собирался, в том числе, благодаря жителям Пермского края
Он собирался, в том числе, благодаря жителям Пермского края Фото:

Губернатор Махонин принял участие в отправке гуманитарного груза в Северодонецк. Он собирался, в том числе, благодаря жителям Пермского края. 

«Подготовлен к отправке гуманитарный конвой. Он сформирован по заявкам девяти войсковых частей, в которые он будет отправлен и в Северодонецк. В одну войсковую часть мы отправляем автомобиль, квадроцикл, оборудование для узлов связи. антидроновые ружья, противоосколочные одеяла. В Северодонецке будет проводится гуманитарная акция», — рассказал URA.RU вице-спикер Заксобрания Пермского края Вячеслав Григорьев.

Корреспондент URA.RU уточняет, что квадроцикл лично приобрел председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих. URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.

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Губернатор Махонин принял участие в отправке гуманитарного груза в Северодонецк. Он собирался, в том числе, благодаря жителям Пермского края.  «Подготовлен к отправке гуманитарный конвой. Он сформирован по заявкам девяти войсковых частей, в которые он будет отправлен и в Северодонецк. В одну войсковую часть мы отправляем автомобиль, квадроцикл, оборудование для узлов связи. антидроновые ружья, противоосколочные одеяла. В Северодонецке будет проводится гуманитарная акция», — рассказал URA.RU вице-спикер Заксобрания Пермского края  Вячеслав Григорьев. Корреспондент URA.RU уточняет, что квадроцикл лично приобрел председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих. URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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