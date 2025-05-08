Губернатор Махонин принял участие в отправке гуманитарного груза в Северодонецк. Он собирался, в том числе, благодаря жителям Пермского края.
«Подготовлен к отправке гуманитарный конвой. Он сформирован по заявкам девяти войсковых частей, в которые он будет отправлен и в Северодонецк. В одну войсковую часть мы отправляем автомобиль, квадроцикл, оборудование для узлов связи. антидроновые ружья, противоосколочные одеяла. В Северодонецке будет проводится гуманитарная акция», — рассказал URA.RU вице-спикер Заксобрания Пермского края Вячеслав Григорьев.
Корреспондент URA.RU уточняет, что квадроцикл лично приобрел председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих. URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!