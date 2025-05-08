08 мая 2025

Военная техника прошла по улицам Перми во время парада Победы. Фото, видео

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В Перми празднуют 80-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне
В Перми празднуют 80-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Во время парада, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, по улицам Перми прошла военная техника. В колоннах были представлены танк Т-34, системы залпового огня и другие боевые единицы.

Первым в параде прошел легендарный танк Т-34. После него прошли системы залпового огня. Далее были представлены БТР и бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун», которые относятся к спецтехнике Росгвардии.

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Во время парада, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, по улицам Перми прошла военная техника. В колоннах были представлены танк Т-34, системы залпового огня и другие боевые единицы. Первым в параде прошел легендарный танк Т-34. После него прошли системы залпового огня. Далее были представлены БТР и бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун», которые относятся к спецтехнике Росгвардии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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