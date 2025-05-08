В Перми празднуют 80-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне
новость из сюжетаРоссия празднует 80 лет со дня Великой Победы
Во время парада, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, по улицам Перми прошла военная техника. В колоннах были представлены танк Т-34, системы залпового огня и другие боевые единицы.
Первым в параде прошел легендарный танк Т-34. После него прошли системы залпового огня. Далее были представлены БТР и бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун», которые относятся к спецтехнике Росгвардии.
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