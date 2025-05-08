Войсками командует генерал-майор Николай Братухин
Перед войсками пермского гарнизона проехала белая Волга. Войсками командует генерал-майор Николай Братухин. Парад принимает генерал-майор Виктор Батмазов.
«Товарищ генерал-майор, войска Пермского гарнизона для парада в честь 80-летия победы советского народа построены. Командующий парадом генерал-майор Братухин», — передает с места событий корреспондент URA.RU.
URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
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