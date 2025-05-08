08 мая 2025

Перед войсками Пермского гарнизона на Параде Победы в Перми проехала белая Волга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Войсками командует генерал-майор Николай Братухин
Войсками командует генерал-майор Николай Братухин Фото:

Перед войсками пермского гарнизона проехала белая Волга. Войсками командует генерал-майор Николай Братухин. Парад принимает генерал-майор Виктор Батмазов.

«Товарищ генерал-майор, войска Пермского гарнизона для парада в честь 80-летия победы советского народа построены. Командующий парадом генерал-майор Братухин», — передает с места событий корреспондент URA.RU.

URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.

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Перед войсками пермского гарнизона проехала белая Волга. Войсками командует генерал-майор Николай Братухин. Парад принимает генерал-майор Виктор Батмазов. «Товарищ генерал-майор, войска Пермского гарнизона для парада в честь 80-летия победы советского народа построены. Командующий парадом генерал-майор Братухин», — передает с места событий корреспондент URA.RU. URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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