08 мая 2025

Пермь отмечает День Победы: прямой эфир

На Октябрьской площади Перми стартовал праздничный Парад Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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Сразу после праздничного парада состоится шествие Бессмертного полка
Сразу после праздничного парада состоится шествие Бессмертного полка Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Перми все главные события празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут идти в телевизионной трансляции на странице губернатора Дмитрия Махонина в соцсети «ВКонтакте». Здесь можно увидеть основные мероприятия, которые стартуют на Октябрьской площади. Это праздничный парад и шествие Бессмертного полка. URA.RU также ведет текстовую онлайн-трансляцию. 

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В Перми все главные события празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут идти в телевизионной трансляции на странице губернатора Дмитрия Махонина в соцсети «ВКонтакте». Здесь можно увидеть основные мероприятия, которые стартуют на Октябрьской площади. Это праздничный парад и шествие Бессмертного полка. URA.RU также ведет текстовую онлайн-трансляцию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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