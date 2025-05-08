Пермь отмечает День Победы: прямой эфир

Сразу после праздничного парада состоится шествие Бессмертного полка
новость из сюжетаРоссия празднует 80 лет со дня Великой Победы
В Перми все главные события празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут идти в телевизионной трансляции на странице губернатора Дмитрия Махонина в соцсети «ВКонтакте». Здесь можно увидеть основные мероприятия, которые стартуют на Октябрьской площади. Это праздничный парад и шествие Бессмертного полка. URA.RU также ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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