В Пермском крае отреставрировали два мемориала Великой Отечественной войны

В Перми к 80-летию Победы завершили реставрацию двух мемориалов, посвященных участникам Великой Отечественной войны. Торжественное открытие обновленных памятных мест состоялось накануне Дня Победы, сообщил мэр города Эдуард Соснин.
«Открыли еще два обновленных памятных места, связанных с героическим подвигом наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Памятник рабочим химико-механического завода на улице Гальперина, который пермяки с любовью называют „Алеша“, увековечивает память более 500 заводчан, добровольно ушедших на фронт. На улице Уральской открыли мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», — написал Соснин в своем telegram-канале.
Ранее в Перми стартовала ежегодная кампания по приведению в порядок городских памятников и мемориалов. Особое внимание уделили объектам, посвященным Великой Отечественной войне.
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