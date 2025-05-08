08 мая 2025

В Перми на Октябрьской площади стартовал Парад Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки и гости столицы наблюдают парад войск Пермского гарнизона и военную технику
Пермяки и гости столицы наблюдают парад войск Пермского гарнизона и военную технику Фото:

В Перми 9 мая в 10:00 на Октябрьской площади стартовало одно из главных событий празднования Дня Победы — Парад Победы. Пермяки и гости столицы наблюдают парад войск Пермского гарнизона и военную технику.

«По Комсомольскому проспекту с минуты на минуту проедут более 30 единиц как современной военной техники техники, так и времен Великой Отечественной войны. В том числе, легендарный танк Т-34», — передает корреспондент URA.RU c места событий.

Пропускают зрителей на парад с пяти входных групп с металлодетекторами. В частности, две группы на улице Екатерининской — с двух сторон Октябрьской площади. Одна группа у пермского политеха — с улицы Луначарского, а еще две на улице Ленина, где она пересекается с улицей Пермской.

URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми.  В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий. 

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В Перми 9 мая в 10:00 на Октябрьской площади стартовало одно из главных событий празднования Дня Победы — Парад Победы. Пермяки и гости столицы наблюдают парад войск Пермского гарнизона и военную технику. «По Комсомольскому проспекту с минуты на минуту проедут более 30 единиц как современной военной техники техники, так и времен Великой Отечественной войны. В том числе, легендарный танк Т-34», — передает корреспондент URA.RU c места событий. Пропускают зрителей на парад с пяти входных групп с металлодетекторами. В частности, две группы на улице Екатерининской — с двух сторон Октябрьской площади. Одна группа у пермского политеха — с улицы Луначарского, а еще две на улице Ленина, где она пересекается с улицей Пермской. URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми.  В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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