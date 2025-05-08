В Перми на Октябрьской площади стартовал Парад Победы

В Перми 9 мая в 10:00 на Октябрьской площади стартовало одно из главных событий празднования Дня Победы — Парад Победы. Пермяки и гости столицы наблюдают парад войск Пермского гарнизона и военную технику.
«По Комсомольскому проспекту с минуты на минуту проедут более 30 единиц как современной военной техники техники, так и времен Великой Отечественной войны. В том числе, легендарный танк Т-34», — передает корреспондент URA.RU c места событий.
Пропускают зрителей на парад с пяти входных групп с металлодетекторами. В частности, две группы на улице Екатерининской — с двух сторон Октябрьской площади. Одна группа у пермского политеха — с улицы Луначарского, а еще две на улице Ленина, где она пересекается с улицей Пермской.
URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
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