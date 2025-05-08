В командовании и принятии парада также принял участие руководитель суворовского училища, генерал-майор Николай Братухин
Уехавший в Екатеринбург экс-министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов принимает парад в Перми 9 мая. В командовании и принятии парада также принял участие руководитель суворовского училища, генерал-майор Николай Братухин.
«Слава солдатам победителям. Низких поклон тружениками тыла. Слава народу-победителю! Ура, товарищи!», — сказал он с трибуны.
URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
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