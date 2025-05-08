08 мая 2025

Уехавший в Екатеринбург экс-глава минтербеза Пермского края Виктор Батмазов принимает парад в Перми. Видео

Уехавший в Екатеринбург экс-глава минтербеза Пермского края принял парад в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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В командовании и принятии парада также принял участие руководитель суворовского училища, генерал-майор Николай Братухин
В командовании и принятии парада также принял участие руководитель суворовского училища, генерал-майор Николай Братухин Фото:

Уехавший в Екатеринбург экс-министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов принимает парад в Перми 9 мая. В командовании и принятии парада также принял участие руководитель суворовского училища, генерал-майор Николай Братухин.

«Слава солдатам победителям. Низких поклон тружениками тыла. Слава народу-победителю! Ура, товарищи!», — сказал он с трибуны. 

URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.

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Уехавший в Екатеринбург экс-министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов принимает парад в Перми 9 мая. В командовании и принятии парада также принял участие руководитель суворовского училища, генерал-майор Николай Братухин. «Слава солдатам победителям. Низких поклон тружениками тыла. Слава народу-победителю! Ура, товарищи!», — сказал он с трибуны.  URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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