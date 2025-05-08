В день Великой Победы 9 мая 1945 года жители Молотовской (до 1940 года — Пермской) области встретили всеобщим ликованием. Несмотря на плохую погоду, в городах играли оркестры и проводились митинги на заводах и в цехах. Многие заводы на время прекратили работу. Целый день проходили бесплатные киносеансы. Что происходило в Прикамье в победном мае 80 лет назад — в репортаже URA.RU.
Молотов (Пермь)
На площадях и в садах играли оркестры. Стройным маршем проходили курсанты военных училищ. «Всюду — на улицах, в домах, возле предприятий и учреждений, на каждой свободной площадке танцевали — молодежь, старики, даже дети. Казалось, танцевал весь город, от мала до велика, город, расцвеченный всеми красками, залитый ярким и щедрым майским солнцем. На заборах и киосках, на дверях домов мелом было выведено „Ура! Победа!“. Незнакомые люди пожимают друг другу руки и как самым родным говорят необыкновенно теплые, хорошие слова», — освещал радостное событие пермский журналист Борис Стерн.
Вечером, в 22.30, небо города вспыхнуло от победоносного салюта. Салют был дан в Комсомольском сквере (ныне — сквер у театра оперы и балета), в саду имени Горького, на площади Окулова, около военно-морского училища, в Молотовском районе (ныне — Мотовилихинский).
Победу праздновали, конечно, не только в областном центре. Из сводок партийных райкомов области, направленных в Молотовский обком ВКП(б):
Соликамск
Митинг на калийном заводе с пяти часов утра вылился в общегородскую демонстрацию всех предприятий. Трудно точно передать, что было — радость, смех, слезы. На митинге трудящимся приято решение просить товарища Калинина наградить товарища Сталина вторым орденом «Победы». В городе идет дождь.
Березники
Митинги прошли на всех предприятиях в восьми часов утра. На Содовом заводе присутствовало около трех тысяч человек, при этом рабочие «требовали демонстрации». На 19 часов было назначено общенародное гулянье и общегородской митинг.
Чусовой
С шести часов утра проводились митинги на Чусовском заводе, где присутствовало около 7 тысяч человек. Это была мощная, потрясающая картина. Город красиво оформлен, происходят массовые гулянья, играет оркестр. На улицах беспрестанно танцуют… Беспрерывно демонстрируется кино.
Кизел
С утра состоялись митинги были на всех шахтах и заводе. Дождь, но народ на улице, слушает сообщения радио. Представители горкома и горисполкома на митингах направляют энтузиазм шахтеров на повышенную добычу угля.
Краснокамск
Трудно описать, что делается на улицах. С восьми часов утра проходили бурные митинги. На Камбумкомбинате присутствовало две тысячи человек, на ЗакамТЭЦ — рабочие с семьями. Беспрерывно бесплатно демонстрируется кино. На 16 часов назначено всенародное гулянье в саду. В общежитиях рабочих — музыка, танцы, самодеятельность.
Верещагино
На станции Верещагино на митинге участвовало тысяча человек железнодорожников. Рабочие салютовали из собственных ружей — 25 залпов. Вечером намечено торжественное заседание, гулянье в колхозах и садах.
Лысьва
Здания города быстро украсились флагами. На цеховых митингах рабочие, инженерно-технические работники и служащие горячо благодарили партию, правительство и товарища Сталина. На общегородской митинг, который в период войны проводился впервые, собралось более 15 тысяч человек. В госпиталях каждый раненый боец и офицер получил 100 грамм водки, выделенной шефствующими организациями.
Чердынь
Митинг проходил в два часа дня. Присутствовало около трех тысяч человек. Несмотря на плохую погоду, дождь, грязь, люди активно собрались на митинг. При встрече друг с другом люди здоровались, обнимались и плакали от радости.
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