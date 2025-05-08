08 мая 2025

Губернатор Дмитрий Махонин выступил с официальной речью на Параде Победы в Перми. Видео

Губернатор Махонин выступил с официальной речью на Параде Победы в Перми
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Прикамцы отважно приближали победу, сказал глава региона
Прикамцы отважно приближали победу, сказал глава региона Фото:

Губернатор Дмитрий Махонин выступил с официальной речью на Параде Победы в Перми 9 мая. Он обратился к ветеранам, гостям и жителям краевой столицы. 

«Дорогие ветераны, офицеры, солдаты и матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы. 80 лет назад наступил долгожданный и самый радостный день. И дни войны завершились. Прикамцы отважно приближали победу. Настоящий подвиг совершили наши врачи и медсестры по всему краю. Они принимали пациентов почти в 150 военных госпиталях. Принимали по пять пароходов и поездов каждый день. Наши предприятия произвели 100% дальнобойных пушек. С праздником! С днем Победы!», — сказал глава региона. 

URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.

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Губернатор Дмитрий Махонин выступил с официальной речью на Параде Победы в Перми 9 мая. Он обратился к ветеранам, гостям и жителям краевой столицы.  «Дорогие ветераны, офицеры, солдаты и матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы. 80 лет назад наступил долгожданный и самый радостный день. И дни войны завершились. Прикамцы отважно приближали победу. Настоящий подвиг совершили наши врачи и медсестры по всему краю. Они принимали пациентов почти в 150 военных госпиталях. Принимали по пять пароходов и поездов каждый день. Наши предприятия произвели 100% дальнобойных пушек. С праздником! С днем Победы!», — сказал глава региона.  URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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