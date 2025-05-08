Губернатор Дмитрий Махонин выступил с официальной речью на Параде Победы в Перми 9 мая. Он обратился к ветеранам, гостям и жителям краевой столицы.
«Дорогие ветераны, офицеры, солдаты и матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы. 80 лет назад наступил долгожданный и самый радостный день. И дни войны завершились. Прикамцы отважно приближали победу. Настоящий подвиг совершили наши врачи и медсестры по всему краю. Они принимали пациентов почти в 150 военных госпиталях. Принимали по пять пароходов и поездов каждый день. Наши предприятия произвели 100% дальнобойных пушек. С праздником! С днем Победы!», — сказал глава региона.
URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
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