В Пермском крае открыт сезон туристических сплавов

09 мая 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Катамараны с весны до осени заполоняют реки Пермского края Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самые заядлые любители сплавов по рекам Пермского края уже открыли сезон. По традиции массово он начинается на Первомай, следующий заход — на вторые майские праздники. Но лето еще впереди, а значит у вас еще есть время испытать не себе этот вид активного туризма. Несколько интересных маршрутов — в обзоре URA.RU. Усьва Вид на Усьву с Усьвинских столбов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сплавляться по Усьве лучше всего весной. В это время она полноводна, быстрое течение и небольшие пороги не дадут скучать. Летом же, тем более засушливым, катамараны во многих местах придется нести на руках. Популярный маршрут по Усьве — от поселка Безгодово до поселка Мыс. Расстояние — около 110 км — по весенней воде проходится легко за 2,5 — 3 дня. Из природных достопримечательностей вы увидите порог Шумихинский, Усьвинские столбы, Чертов палец, скалу Панорамная, камень Большое Бревно и камень Омутной. Если на сплав отведено только два выходных, а грести изо всех силе нет желания, то маршрут можно и сократить в два раза — начать его не от Безгодово, а от поселка Усьва. Чусовая Река Чусовая предоставляет туристу массу вариантов для путешествия. Забрасываться можно хоть из Свердловской области, хоть из Пермского края. Сплавляться — хоть две недели, хоть два дня. Везде будет прекрасно. Один из самых доступных и популярных маршрутов для жителей Перми — от поселка Усть-Койва до города Чусовой. По реке идти всего около 40 км. Но время выходных уйдет на экскурсии. Вы посетите камни Дыроватый, Печка, Грот влюбленных и карстовую арку Царские ворота. Стоит зайти и на Голубое озеро. Если ваш гид будет в теме, то скорость на реке вам ни к чему: должно же ему хватить времени, чтобы рассказать истории про каждый из встречающих вас на маршруте камней: Филин, Поныш, Плакун, Шайтан и множества других. Вишера Камень Ветлан на Вишере Фото: Сергей Русанов © URA.RU Красавица Вишера прекрасна, но как юная девица старается быть неприступной. Дело в том, что добраться до старта хорошего сплава по Вишере можно только на технике высокой проходимости. Ни электричка, ни микроавтобус вас не довезут. Даже до поселка Вая, куда ходят рейсовые автобусы, дороги часто размывает до непроходимости. А уж до урочища 71 квартал заповедника «Вишерский» и говорить нечего. Будьте готовы потрястись в вахтовке около 170 км. Если вы решились забраться так далеко, то и сплавом стоит насладиться по полной программе. Идти по реке от 71 квартала до Ваи дней пять. Половину одного дня не пожалейте для не6ольшого пешего похода — подъема на хребет Чувал. Требуйте от гида сводить вас в пещеру Велсовскую. Всевозможных камней и скал по пути встретится множество — можно любоваться с воды, а на некоторые можно и взобраться. Недельный сплав по традиции не обходится без «дневки» — своеобразного выходного. В этот день все обычно отдыхают от весла, рыбачат, готовят походную баню. И просто наслаждаются природой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самые заядлые любители сплавов по рекам Пермского края уже открыли сезон. По традиции массово он начинается на Первомай, следующий заход — на вторые майские праздники. Но лето еще впереди, а значит у вас еще есть время испытать не себе этот вид активного туризма. Несколько интересных маршрутов — в обзоре URA.RU. Сплавляться по Усьве лучше всего весной. В это время она полноводна, быстрое течение и небольшие пороги не дадут скучать. Летом же, тем более засушливым, катамараны во многих местах придется нести на руках. Популярный маршрут по Усьве — от поселка Безгодово до поселка Мыс. Расстояние — около 110 км — по весенней воде проходится легко за 2,5 — 3 дня. Из природных достопримечательностей вы увидите порог Шумихинский, Усьвинские столбы, Чертов палец, скалу Панорамная, камень Большое Бревно и камень Омутной. Если на сплав отведено только два выходных, а грести изо всех силе нет желания, то маршрут можно и сократить в два раза — начать его не от Безгодово, а от поселка Усьва. Река Чусовая предоставляет туристу массу вариантов для путешествия. Забрасываться можно хоть из Свердловской области, хоть из Пермского края. Сплавляться — хоть две недели, хоть два дня. Везде будет прекрасно. Один из самых доступных и популярных маршрутов для жителей Перми — от поселка Усть-Койва до города Чусовой. По реке идти всего около 40 км. Но время выходных уйдет на экскурсии. Вы посетите камни Дыроватый, Печка, Грот влюбленных и карстовую арку Царские ворота. Стоит зайти и на Голубое озеро. Если ваш гид будет в теме, то скорость на реке вам ни к чему: должно же ему хватить времени, чтобы рассказать истории про каждый из встречающих вас на маршруте камней: Филин, Поныш, Плакун, Шайтан и множества других. Красавица Вишера прекрасна, но как юная девица старается быть неприступной. Дело в том, что добраться до старта хорошего сплава по Вишере можно только на технике высокой проходимости. Ни электричка, ни микроавтобус вас не довезут. Даже до поселка Вая, куда ходят рейсовые автобусы, дороги часто размывает до непроходимости. А уж до урочища 71 квартал заповедника «Вишерский» и говорить нечего. Будьте готовы потрястись в вахтовке около 170 км. Если вы решились забраться так далеко, то и сплавом стоит насладиться по полной программе. Идти по реке от 71 квартала до Ваи дней пять. Половину одного дня не пожалейте для не6ольшого пешего похода — подъема на хребет Чувал. Требуйте от гида сводить вас в пещеру Велсовскую. Всевозможных камней и скал по пути встретится множество — можно любоваться с воды, а на некоторые можно и взобраться. Недельный сплав по традиции не обходится без «дневки» — своеобразного выходного. В этот день все обычно отдыхают от весла, рыбачат, готовят походную баню. И просто наслаждаются природой.