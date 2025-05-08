08 мая 2025

Огромная очередь за бесплатной кашей выстроилась в крупном торговом центре Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным корреспондента URA.RU, в ней стоят примерно 150 человек
По данным корреспондента URA.RU, в ней стоят примерно 150 человек Фото:

Огромная очередь за кашей из полевой кухни выстроилась в крупном торговом центре Перми. По данным корреспондента URA.RU, в ней стоят примерно 150 человек. 

«Толпа пермяков набросилась на гречневую кашу, хлеб и горячий чай. Раздача продолжается», — сообщает журналист. 

URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.

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Огромная очередь за кашей из полевой кухни выстроилась в крупном торговом центре Перми. По данным корреспондента URA.RU, в ней стоят примерно 150 человек.  «Толпа пермяков набросилась на гречневую кашу, хлеб и горячий чай. Раздача продолжается», — сообщает журналист.  URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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