По данным корреспондента URA.RU, в ней стоят примерно 150 человек
Огромная очередь за кашей из полевой кухни выстроилась в крупном торговом центре Перми. По данным корреспондента URA.RU, в ней стоят примерно 150 человек.
«Толпа пермяков набросилась на гречневую кашу, хлеб и горячий чай. Раздача продолжается», — сообщает журналист.
URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!