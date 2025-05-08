В Пермском крае временно изменили движение межмуниципальных маршрутов

В Пермском крае временно изменили движение десятков межмуниципальных маршрутов. Корректировки вводятся с 5:00 до 15:00 9 мая, сообщает региональный минтранс.
«Изменения в движении межмуниципальных маршрутов. С 5:00 до 15:00 9 мая 2025 года будут действовать изменения в схеме движения некоторых маршрутов. Среди них — №485 „г. Пермь — д. Жебреи“, №803 „г. Чайковский — г. Пермь, через п. Кукуштан“. По направлению в г. Пермь рейсы № 709, 801, 688 будут выполняться до Комсомольской площади», — говорится в telegram-канале министерства транспорта Пермского края.
Ранее стало известно, что в День Победы в Перми перекроют центральные улицы. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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