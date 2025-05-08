08 мая 2025

В Пермском крае временно изменили движение межмуниципальных маршрутов

© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения затронут ряд межмуниципальных маршрутов
Изменения затронут ряд межмуниципальных маршрутов Фото:

В Пермском крае временно изменили движение десятков межмуниципальных маршрутов. Корректировки вводятся с 5:00 до 15:00 9 мая, сообщает региональный минтранс.

«Изменения в движении межмуниципальных маршрутов. С 5:00 до 15:00 9 мая 2025 года будут действовать изменения в схеме движения некоторых маршрутов. Среди них — №485 „г. Пермь — д. Жебреи“, №803 „г. Чайковский — г. Пермь, через п. Кукуштан“. По направлению в г. Пермь рейсы № 709, 801, 688 будут выполняться до Комсомольской площади», — говорится в telegram-канале министерства транспорта Пермского края.

Ранее стало известно, что в День Победы в Перми перекроют центральные улицы. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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В Пермском крае временно изменили движение десятков межмуниципальных маршрутов. Корректировки вводятся с 5:00 до 15:00 9 мая, сообщает региональный минтранс. «Изменения в движении межмуниципальных маршрутов. С 5:00 до 15:00 9 мая 2025 года будут действовать изменения в схеме движения некоторых маршрутов. Среди них — №485 „г. Пермь — д. Жебреи“, №803 „г. Чайковский — г. Пермь, через п. Кукуштан“. По направлению в г. Пермь рейсы № 709, 801, 688 будут выполняться до Комсомольской площади», — говорится в telegram-канале министерства транспорта Пермского края. Ранее стало известно, что в День Победы в Перми перекроют центральные улицы. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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