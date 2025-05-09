В Пермском крае родственники участника великой Отечественной войны Степана Севастьянова 9 мая собираются вместе, чтобы не только почтить его память, но и отметить день рождения. Об этом URA.RU рассказала внучка фронтовика, председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева. Корреспондент агентства пообщался с общественницей во время шествия «Бессмертного полка». Ширяева рассказала, что является постоянным участником акции, на которой она вспоминает своего деда Степана и прадеда Алексея.
«Мой дед Степан вернулся с Войны. Он всегда говорил, что прошел три войны: Финскую, Великую Отечественную и Японскую. Мой папа родился после войны. То есть благодаря тому, что дед совершил этот невероятный подвиг, есть я, мои дети, будут мои внуки. И у нас в семье есть замечательная традиция: 9 мая вся наша семья собирается на могиле деда. А семья у деда огромная — шесть детей. У этих детей есть свои дети, внуки. И вот эта семейная традиция была положена, когда мне не было еще и года. Самое главное, что 9 Мая у моего деда день рождения. И сейчас я поеду туда, где мы все будем чествовать его», — рассказала Ширяева.
Прадед Лилии Ширяевой, с Войны не вернулся. Не сохранились и семейные фото ветерана. Но потомки чтут подвиг своего родственника. Они знают, как он воевал и где погиб. «Под Санкт-Петербургом есть большая братская могила. И там есть фамилия моего прадеда. Мы очень гордимся нашим фронтовиком, ездили к нему сами и возили детей», — добавила Ширяева.
URA.RU подробно рассказывало о том, как проходило шествие Бессмертного полка. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, в акции приняло участие больше 50 тысяч пермяков. Следите за нашей онлайн-трансляцией, чтобы узнать о том, как Пермь празднует День Победы.
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