«Бессмертный полк» в лицах пермяков: ищите себя на наших кадрах

Пермяки вышли на улицы города, чтобы почтить память своих родных
новость из сюжетаРоссия празднует 80 лет со дня Великой Победы
Тысячи жителей Перми и края вышли на улицы города, чтобы принять участие в шествии «Бессмертного полка». Впервые с 2022 года оно проходит в очном формате. Колонна прошла по четной стороне Комсомольского проспекта, далее пермяки свернули на ул. Ленина и дошли по ней до Крисанова. URA.RU прошло весь путь вместе с колонной и запечатлело тех, кто вышел почтить память своих предков, прошедших Великую Отечественную войну. Ищите себя и родных в фоторепортаже агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!