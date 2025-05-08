08 мая 2025

«Бессмертный полк» в лицах пермяков: ищите себя на наших кадрах

Тысячи пермяков приняли участие в шествии «Бессмертного полка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки вышли на улицы города, чтобы почтить память своих родных
Пермяки вышли на улицы города, чтобы почтить память своих родных Фото:
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Тысячи жителей Перми и края вышли на улицы города, чтобы принять участие в шествии «Бессмертного полка». Впервые с 2022 года оно проходит в очном формате. Колонна прошла по четной стороне Комсомольского проспекта, далее пермяки свернули на ул. Ленина и дошли по ней до Крисанова. URA.RU прошло весь путь вместе с колонной и запечатлело тех, кто вышел почтить память своих предков, прошедших Великую Отечественную войну. Ищите себя и родных в фоторепортаже агентства.

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Тысячи жителей Перми и края вышли на улицы города, чтобы принять участие в шествии «Бессмертного полка». Впервые с 2022 года оно проходит в очном формате. Колонна прошла по четной стороне Комсомольского проспекта, далее пермяки свернули на ул. Ленина и дошли по ней до Крисанова. URA.RU прошло весь путь вместе с колонной и запечатлело тех, кто вышел почтить память своих предков, прошедших Великую Отечественную войну. Ищите себя и родных в фоторепортаже агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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