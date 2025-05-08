В Перми стартовало шествие «Бессмертного полка». Оно проходит впервые с 2022 года в традиционном, очном формате. В мероприятии принимают участие тысячи жителей города, которые идут по центральным улицам с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны, внесших вклад в освобождение мира от нацизма.
«Формирование участников „Бессмертного полка“ было организовано на четной стороне Комсомольского проспекта, начиная от улицы Пушкина, а также на улице Революции — на участке от стадиона „Динамо“ до стадиона „Юность“», — передает корреспондент URA.RU c места событий.
Для обеспечения безопасности предусмотрено четыре входные зоны, оснащенные металлодетекторами: две из них расположены на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Революции, еще по одной — на улице Революции напротив стадионов «Динамо» и «Юность».
URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!