08 мая 2025

В Перми стартовало шествие «Бессмертного полка». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Оно проходит впервые с 2022 года в традиционном, очном формате
Оно проходит впервые с 2022 года в традиционном, очном формате Фото:

В Перми стартовало шествие «Бессмертного полка». Оно проходит впервые с 2022 года в традиционном, очном формате. В мероприятии принимают участие тысячи жителей города, которые идут по центральным улицам с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны, внесших вклад в освобождение мира от нацизма.

«Формирование участников „Бессмертного полка“ было организовано на четной стороне Комсомольского проспекта, начиная от улицы Пушкина, а также на улице Революции — на участке от стадиона „Динамо“ до стадиона „Юность“», — передает корреспондент URA.RU c места событий. 

Для обеспечения безопасности предусмотрено четыре входные зоны, оснащенные металлодетекторами: две из них расположены на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Революции, еще по одной — на улице Революции напротив стадионов «Динамо» и «Юность».

URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.

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В Перми стартовало шествие «Бессмертного полка». Оно проходит впервые с 2022 года в традиционном, очном формате. В мероприятии принимают участие тысячи жителей города, которые идут по центральным улицам с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны, внесших вклад в освобождение мира от нацизма. «Формирование участников „Бессмертного полка“ было организовано на четной стороне Комсомольского проспекта, начиная от улицы Пушкина, а также на улице Революции — на участке от стадиона „Динамо“ до стадиона „Юность“», — передает корреспондент URA.RU c места событий.  Для обеспечения безопасности предусмотрено четыре входные зоны, оснащенные металлодетекторами: две из них расположены на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Революции, еще по одной — на улице Революции напротив стадионов «Динамо» и «Юность». URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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