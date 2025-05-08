08 мая 2025

Хор из членов пермских избиркомов исполнил песню в честь Дня Победы. Видео

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Клипарт. Пермь, георгиевская лента, звезда, день победы, 9 мая, зс
Избирком поздравляет жителей с праздником песней Фото:

Несколько членов избирательных комиссий Пермского края поздравили жителей Прикамья с Днем Победы песней. Сводный хор исполнил композицию «Десятый наш десантный батальон». Об этом сообщат крайизбирком в своем telegram-канале.

«Сегодняшний день — особенный, светлый и трогательный. Мы снова вместе вспоминаем и чтим тех, кто вчера подарил нам наше настоящее и будущее», — говорится в сообщении.

В съемках клипа приняли участие члены комиссий со всей территории региона. «Пусть сердца наполняются гордостью за наших героев, за тех, кто, рискуя всем, шел на подвиг ради будущих поколений. Пусть память о них вечно живет в наших поступках и словах», — поздравляет пермяков с праздником крайизбирком.

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Несколько членов избирательных комиссий Пермского края поздравили жителей Прикамья с Днем Победы песней. Сводный хор исполнил композицию «Десятый наш десантный батальон». Об этом сообщат крайизбирком в своем telegram-канале. «Сегодняшний день — особенный, светлый и трогательный. Мы снова вместе вспоминаем и чтим тех, кто вчера подарил нам наше настоящее и будущее», — говорится в сообщении. В съемках клипа приняли участие члены комиссий со всей территории региона. «Пусть сердца наполняются гордостью за наших героев, за тех, кто, рискуя всем, шел на подвиг ради будущих поколений. Пусть память о них вечно живет в наших поступках и словах», — поздравляет пермяков с праздником крайизбирком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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