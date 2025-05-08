Хор из членов пермских избиркомов исполнил песню в честь Дня Победы. Видео

09 мая 2025 в 09:01 Размер текста - 17 +

Избирком поздравляет жителей с праздником песней Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Несколько членов избирательных комиссий Пермского края поздравили жителей Прикамья с Днем Победы песней. Сводный хор исполнил композицию «Десятый наш десантный батальон». Об этом сообщат крайизбирком в своем telegram-канале. «Сегодняшний день — особенный, светлый и трогательный. Мы снова вместе вспоминаем и чтим тех, кто вчера подарил нам наше настоящее и будущее», — говорится в сообщении. В съемках клипа приняли участие члены комиссий со всей территории региона. «Пусть сердца наполняются гордостью за наших героев, за тех, кто, рискуя всем, шел на подвиг ради будущих поколений. Пусть память о них вечно живет в наших поступках и словах», — поздравляет пермяков с праздником крайизбирком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несколько членов избирательных комиссий Пермского края поздравили жителей Прикамья с Днем Победы песней. Сводный хор исполнил композицию «Десятый наш десантный батальон». Об этом сообщат крайизбирком в своем telegram-канале. «Сегодняшний день — особенный, светлый и трогательный. Мы снова вместе вспоминаем и чтим тех, кто вчера подарил нам наше настоящее и будущее», — говорится в сообщении. В съемках клипа приняли участие члены комиссий со всей территории региона. «Пусть сердца наполняются гордостью за наших героев, за тех, кто, рискуя всем, шел на подвиг ради будущих поколений. Пусть память о них вечно живет в наших поступках и словах», — поздравляет пермяков с праздником крайизбирком.