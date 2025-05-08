Легендарный танк Т-34 проехал на Параде Победы в Перми 9 мая. Знаменитая боевая машина прибыла в Пермь еще 7 мая и участвовала в репетиции мероприятия.
«Кроме того, по Октябрьской площади проехала военная техника. Первым прошел легендарный танк Т-34. Следом за ним проехала система залпового огня, за ней — УАЗ и БТР, бронеавтомобили „Тигр“, „Тайфун“ и другая спецтехника Росгвардии. Далее — автомобили „Урал“ с пушками и зенитными орудиями, „Град“ и другие боевые машины», — передает корреспондент URA.RU c места событий.
Танк Т-34 участвовал в боях против фашистских войск и связан с героическим прошлым 16-й Гвардейской танковой дивизии. После окончания войны дивизия базировалось в немецком городе Нойштрелиц. А в 1993 году была переведена в район города Чайковский, где Т-34 установили в качестве памятника.
Танк уже дважды становился частью праздничных парадов: десять и пять лет назад. В первый из этих случаев его транспортировали на платформе, поскольку машина была не на ходу. К 75-летию Победы Т-34 прошел капитальную подготовку и смог самостоятельно проехать по Октябрьской площади Перми. После этого памятник вновь возвратили на постамент в Чайковском. В преддверии очередного юбилея Победы танк вновь доставили в Пермь для участия в праздничных мероприятиях.
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