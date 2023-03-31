31 марта 2023

В Свердловской области ГИБДД устроит облаву на водителей

Госавтоинспекция проведет рейды на водителей в Невьянске
© Служба новостей «URA.RU»
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Массовые рейды пройдут в Невьянске 3 апреля Фото:

В Невьянске (Свердловская область) Госавтоинспекция 3 апреля устроит массовые рейды, направленные на поиск водителей, которые садятся пьяными за руль. Об этом сообщили в МО МВД России «Невьянский».

«Сотрудники ГИБДД проведут в Невьянске масштабное рейдовое мероприятие „Стоп-контроль“. Мероприятие направлено на поиск водителей, управляющих ТС в состоянии алкогольного опьянения», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве в очередной раз выступили с предупреждением к гражданам, обратив внимание на то, что езда в состоянии алкогольного опьянения может привести к летальному исходу. Также силовики попросили жителей Невьянского и Верх — Нейвинского районов сообщать информацию о нетрезвых водителях в дежурную часть.

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В Невьянске (Свердловская область) Госавтоинспекция 3 апреля устроит массовые рейды, направленные на поиск водителей, которые садятся пьяными за руль. Об этом сообщили в МО МВД России «Невьянский». «Сотрудники ГИБДД проведут в Невьянске масштабное рейдовое мероприятие „Стоп-контроль“. Мероприятие направлено на поиск водителей, управляющих ТС в состоянии алкогольного опьянения», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве в очередной раз выступили с предупреждением к гражданам, обратив внимание на то, что езда в состоянии алкогольного опьянения может привести к летальному исходу. Также силовики попросили жителей Невьянского и Верх — Нейвинского районов сообщать информацию о нетрезвых водителях в дежурную часть.
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