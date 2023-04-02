В Златоусте на дне карьера нашли труп сторожа

В причинах смерти сторожа разбирается СКР по региону
В Златоусте (Челябинская область) на дне Каменного карьера нашли труп мужчины, работавшего сторожем. Как 3 апреля URA.RU сообщил источник в силовых структурах, предварительной причиной смерти стало падение с высоты.
«Характер травм говорит о падении с высоты. Предварительно, мужчина пролетел 15 метров. Труп подняли из карьера сотрудники МЧС», — сообщил источник.
По данным URA.RU, мужчина работал в компании «Уралпромдеталь» сторожем. На момент смерти ему было 44 года.
URA.RU связалось с компанией. Там сообщили, что не в курсе про инцидент. В пресс-службе СКР сообщили, что уточнят информацию.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.