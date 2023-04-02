В Златоусте на дне карьера нашли труп сторожа

03 апреля 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

В причинах смерти сторожа разбирается СКР по региону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) на дне Каменного карьера нашли труп мужчины, работавшего сторожем. Как 3 апреля URA.RU сообщил источник в силовых структурах, предварительной причиной смерти стало падение с высоты. «Характер травм говорит о падении с высоты. Предварительно, мужчина пролетел 15 метров. Труп подняли из карьера сотрудники МЧС», — сообщил источник. По данным URA.RU, мужчина работал в компании «Уралпромдеталь» сторожем. На момент смерти ему было 44 года. URA.RU связалось с компанией. Там сообщили, что не в курсе про инцидент. В пресс-службе СКР сообщили, что уточнят информацию.

В Златоусте (Челябинская область) на дне Каменного карьера нашли труп мужчины, работавшего сторожем. Как 3 апреля URA.RU сообщил источник в силовых структурах, предварительной причиной смерти стало падение с высоты. «Характер травм говорит о падении с высоты. Предварительно, мужчина пролетел 15 метров. Труп подняли из карьера сотрудники МЧС», — сообщил источник. По данным URA.RU, мужчина работал в компании «Уралпромдеталь» сторожем. На момент смерти ему было 44 года. URA.RU связалось с компанией. Там сообщили, что не в курсе про инцидент. В пресс-службе СКР сообщили, что уточнят информацию.