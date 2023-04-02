02 апреля 2023
01 апреля 2023

В Златоусте на дне карьера нашли труп сторожа

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
В причинах смерти сторожа разбирается СКР по региону Фото:

В Златоусте (Челябинская область) на дне Каменного карьера нашли труп мужчины, работавшего сторожем. Как 3 апреля URA.RU сообщил источник в силовых структурах, предварительной причиной смерти стало падение с высоты.

«Характер травм говорит о падении с высоты. Предварительно, мужчина пролетел 15 метров. Труп подняли из карьера сотрудники МЧС», — сообщил источник.

По данным URA.RU, мужчина работал в компании «Уралпромдеталь» сторожем. На момент смерти ему было 44 года.

URA.RU связалось с компанией. Там сообщили, что не в курсе про инцидент. В пресс-службе СКР сообщили, что уточнят информацию.

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В Златоусте (Челябинская область) на дне Каменного карьера нашли труп мужчины, работавшего сторожем. Как 3 апреля URA.RU сообщил источник в силовых структурах, предварительной причиной смерти стало падение с высоты. «Характер травм говорит о падении с высоты. Предварительно, мужчина пролетел 15 метров. Труп подняли из карьера сотрудники МЧС», — сообщил источник. По данным URA.RU, мужчина работал в компании «Уралпромдеталь» сторожем. На момент смерти ему было 44 года. URA.RU связалось с компанией. Там сообщили, что не в курсе про инцидент. В пресс-службе СКР сообщили, что уточнят информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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