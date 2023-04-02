Стадо свиней искало пищу на улицах Советского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Советского в ХМАО заметили на улицах стадо свиней. По словам пользователей группы в соцсети «Одноклассники» «Лента Сов», безнадзорные животные обыскивали улицы в поисках пищи.

«Сегодня в Советском на улицах к безнадзорным собакам добавились и свиньи. По ул. Юбилейная жителями Советского замечена стайка хрюшек, гуляющих в поисках пищи по городу», — сообщили подписчики.

Комментаторы призвали хозяев животных поскорее забрать их домой. «Впереди майские праздники — уйдут на шашлыки», — пригрозили подписчики.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию населенного пункта. На звонок URA.RU глава Советского Александр Кулагин не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО придумали способ решения проблемы бездомных животных. Через полгода с момента задержания бездомного животного его хозяином становится собственник приюта, где содержится питомец.