02 апреля 2023
01 апреля 2023

По городу в ХМАО гуляют бездомные свиньи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Танковое училище. Челябинск., свиньи
Стадо свиней искало пищу на улицах Советского Фото:

Жители Советского в ХМАО заметили на улицах стадо свиней. По словам пользователей группы в соцсети «Одноклассники» «Лента Сов», безнадзорные животные обыскивали улицы в поисках пищи.

«Сегодня в Советском на улицах к безнадзорным собакам добавились и свиньи. По ул. Юбилейная жителями Советского замечена стайка хрюшек, гуляющих в поисках пищи по городу», — сообщили подписчики.

Комментаторы призвали хозяев животных поскорее забрать их домой. «Впереди майские праздники — уйдут на шашлыки», — пригрозили подписчики.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию населенного пункта. На звонок URA.RU глава Советского Александр Кулагин не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО придумали способ решения проблемы бездомных животных. Через полгода с момента задержания бездомного животного его хозяином становится собственник приюта, где содержится питомец.

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Жители Советского в ХМАО заметили на улицах стадо свиней. По словам пользователей группы в соцсети «Одноклассники» «Лента Сов», безнадзорные животные обыскивали улицы в поисках пищи. «Сегодня в Советском на улицах к безнадзорным собакам добавились и свиньи. По ул. Юбилейная жителями Советского замечена стайка хрюшек, гуляющих в поисках пищи по городу», — сообщили подписчики. Комментаторы призвали хозяев животных поскорее забрать их домой. «Впереди майские праздники — уйдут на шашлыки», — пригрозили подписчики. Агентство обратилось за комментарием в администрацию населенного пункта. На звонок URA.RU глава Советского Александр Кулагин не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО придумали способ решения проблемы бездомных животных. Через полгода с момента задержания бездомного животного его хозяином становится собственник приюта, где содержится питомец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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