Женщина не дала огню распространиться
Жена сотрудника МЧС по Челябинской области предотвратила очаг природного пожара. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, женщина ликвидировала возгорание под контролем мужа.
«Семья Захаровых в выходной день возвращалась домой. Увидев горение сухостоя вдоль трассы, они не смогли проехать мимо и потушили горящую траву», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По словам сотрудника, они с женой возвращались из Южноуральска в Челябинск и увидели горящую траву. Пожарный решил научить супругу пользоваться огнетушителем. Женщина справилась с задачей и предотвратила распространение огня.
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