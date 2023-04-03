03 апреля 2023

Жена челябинского спасателя потушила ландшафтный пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, лес, огонь
Женщина не дала огню распространиться Фото:

Жена сотрудника МЧС по Челябинской области предотвратила очаг природного пожара. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, женщина ликвидировала возгорание под контролем мужа.

«Семья Захаровых в выходной день возвращалась домой. Увидев горение сухостоя вдоль трассы, они не смогли проехать мимо и потушили горящую траву», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По словам сотрудника, они с женой возвращались из Южноуральска в Челябинск и увидели горящую траву. Пожарный решил научить супругу пользоваться огнетушителем. Женщина справилась с задачей и предотвратила распространение огня.

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Жена сотрудника МЧС по Челябинской области предотвратила очаг природного пожара. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, женщина ликвидировала возгорание под контролем мужа. «Семья Захаровых в выходной день возвращалась домой. Увидев горение сухостоя вдоль трассы, они не смогли проехать мимо и потушили горящую траву», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По словам сотрудника, они с женой возвращались из Южноуральска в Челябинск и увидели горящую траву. Пожарный решил научить супругу пользоваться огнетушителем. Женщина справилась с задачей и предотвратила распространение огня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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