Жена челябинского спасателя потушила ландшафтный пожар. Видео

04 апреля 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Женщина не дала огню распространиться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жена сотрудника МЧС по Челябинской области предотвратила очаг природного пожара. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, женщина ликвидировала возгорание под контролем мужа. «Семья Захаровых в выходной день возвращалась домой. Увидев горение сухостоя вдоль трассы, они не смогли проехать мимо и потушили горящую траву», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По словам сотрудника, они с женой возвращались из Южноуральска в Челябинск и увидели горящую траву. Пожарный решил научить супругу пользоваться огнетушителем. Женщина справилась с задачей и предотвратила распространение огня.

Жена сотрудника МЧС по Челябинской области предотвратила очаг природного пожара. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, женщина ликвидировала возгорание под контролем мужа. «Семья Захаровых в выходной день возвращалась домой. Увидев горение сухостоя вдоль трассы, они не смогли проехать мимо и потушили горящую траву», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По словам сотрудника, они с женой возвращались из Южноуральска в Челябинск и увидели горящую траву. Пожарный решил научить супругу пользоваться огнетушителем. Женщина справилась с задачей и предотвратила распространение огня.