13 октября 2025

Глухая пробка сковала район плотины в Челябинске

Причина образовавшегося затора неизвестна
Причина образовавшегося затора неизвестна Фото:

Утром во вторник, 14 октября, жители Челябинска столкнулись с транспортным коллапсом в районе плотины. Парализованным оказался участок вдоль Шершневского водохранилища.

«Пробка протяженностью около четырех километров начинается в районе Храма Воскресения Господня. Она заканчивается в районе плотины», — следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы также наблюдаются на выезде из поселка Западного. Причина затрудненного движения пока неизвестна.

Ранее, 15 сентября 2025 года, на участке Шершневской плотины произошло крупное ДТП с участием девяти автомобилей, причиной которого стал выезд водителя «Лада Гранта» на встречную полосу в состоянии опьянения. Тогда в аварии пострадали восемь человек. После инцидента в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

Затор образовался в утренний час пик
Затор образовался в утренний час пик
Фото:

