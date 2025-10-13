Челябинцев призвали срочно переобуть резину на авто

Жителей Челябинска предупредили о возможном гололеде из-за изменения погоды и призвали сменить резину на авто. Обращение опубликовал telegram-канал «ЕДДС-112 Челябинск».
«В связи с изменениями погодных условий, возможны гололедные явления. Будьте бдительны! Во время движения на автомобиле используйте шины по сезону», — говорится в сообщении.
Водителям рекомендуется не только «переобуть» шины, но и соблюдать осторожность на дорогах и не превышать скорость. В случае возникновения нештатных ситуаций горожанам советуют обращаться по экстренному номеру 112.
Причиной предупреждения стали неблагоприятные погодные условия, которые могут привести к образованию гололеда на улицах города. Утром 14 октября ожидается ледяной дождь и гололедица. Днем ранее на территорию региона обрушился снегопад.
