13 октября 2025

Челябинцев призвали срочно переобуть резину на авто

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выезжать на дороги на летней резине стало небезопасно
Выезжать на дороги на летней резине стало небезопасно Фото:

Жителей Челябинска предупредили о возможном гололеде из-за изменения погоды и призвали сменить резину на авто. Обращение опубликовал telegram-канал «ЕДДС-112 Челябинск».

«В связи с изменениями погодных условий, возможны гололедные явления. Будьте бдительны! Во время движения на автомобиле используйте шины по сезону», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется не только «переобуть» шины, но и соблюдать осторожность на дорогах и не превышать скорость. В случае возникновения нештатных ситуаций горожанам советуют обращаться по экстренному номеру 112.

Причиной предупреждения стали неблагоприятные погодные условия, которые могут привести к образованию гололеда на улицах города. Утром 14 октября ожидается ледяной дождь и гололедица. Днем ранее на территорию региона обрушился снегопад. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Челябинска предупредили о возможном гололеде из-за изменения погоды и призвали сменить резину на авто. Обращение опубликовал telegram-канал «ЕДДС-112 Челябинск». «В связи с изменениями погодных условий, возможны гололедные явления. Будьте бдительны! Во время движения на автомобиле используйте шины по сезону», — говорится в сообщении. Водителям рекомендуется не только «переобуть» шины, но и соблюдать осторожность на дорогах и не превышать скорость. В случае возникновения нештатных ситуаций горожанам советуют обращаться по экстренному номеру 112. Причиной предупреждения стали неблагоприятные погодные условия, которые могут привести к образованию гололеда на улицах города. Утром 14 октября ожидается ледяной дождь и гололедица. Днем ранее на территорию региона обрушился снегопад. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...