В центре Челябинска необычная фигура украсила фасад новостройки. Огромный ключ в форме сердца растянулся на несколько этажей и был хорошо виден издалека. Таким флешмобом в жилом комплексе решили отметить сдачу нового дома и начало выдачи ключей новоселам, рассказали в пресс-службе «Западного луча».
«Жители центра Челябинска стали свидетелями необычного зрелища. На фасаде одного из домов в жилом комплексе „Западный луч“ зажглась фигура из светящихся окон — ключ в форме сердца», — сообщили в пресс-службе.
Световая композиция была создана с помощью подсветки в окнах. При этом ее хорошо было видно не только жителям самого жилого комплекса, но и прохожим.
Ранее запуск российского биологического спутника «Бион-М» создал в небе над Челябинском эффектное зрелище, которое многие приняли за комету. Небесным «гостем» оказался не природный объект, а след от ракеты-носителя «Союз», которая стартовала с космодрома Байконур.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!