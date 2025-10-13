13 октября 2025

В центре Челябинска на фасаде новостройки зажглось огромное сердце. Фото

Ярким флешмобом отметили сдачу нового дома
В центре Челябинска необычная фигура украсила фасад новостройки. Огромный ключ в форме сердца растянулся на несколько этажей и был хорошо виден издалека. Таким флешмобом в жилом комплексе решили отметить сдачу нового дома и начало выдачи ключей новоселам, рассказали в пресс-службе «Западного луча».

«Жители центра Челябинска стали свидетелями необычного зрелища. На фасаде одного из домов в жилом комплексе „Западный луч“ зажглась фигура из светящихся окон — ключ в форме сердца», — сообщили в пресс-службе.

Световая композиция была создана с помощью подсветки в окнах. При этом ее хорошо было видно не только жителям самого жилого комплекса, но и прохожим.

Ранее запуск российского биологического спутника «Бион-М» создал в небе над Челябинском эффектное зрелище, которое многие приняли за комету. Небесным «гостем» оказался не природный объект, а след от ракеты-носителя «Союз», которая стартовала с космодрома Байконур.

