13 октября 2025

В пригороде Челябинска заработают два новых светофора

Светофоры заработают до конца месяца
В пригороде Челябинска на автодорогах в сторону поселков Харлуши и Красное поле заработают два новых светофора. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. 

«До конца октября заработают два новых светофора. Первый на автодороге Челябинск — Харлуши (выезд из микрорайона Шишкин), второй — на автодороге Красное Поле — Полетаево (на пересечении с автодорогой Шершни — Северный в районе поселка Вавиловец)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

На 16-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» в сторону Кургана от Челябинска ранее на одном из опасных перекрестков появились светофоры, сообщили URA.RU в пресс-службе упрдор «Южный Урал». Мера была направлена на снижение количества ДТП, которые происходят по причине выезда на встречку или главную дорогу.

