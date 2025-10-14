Текслер посетил уникальный метрологический центр «Газпрома» в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил уникальный для России Отраслевой метрологический центр ПАО «Газпром» в Долгодеревенском. Центр по своим возможностям не уступает зарубежным аналогам, а при строительстве применено исключительно российское оборудование, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Центр по своим возможностям не уступает действующим зарубежным аналогам. При строительстве применено исключительно российское оборудование. В рамках проекта разработаны и серийно освоены новые изделия, ранее не выпускавшиеся в стране, в том числе промышленные высоконапорные вентиляторы и трубопроводные контуры эталонных установок», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.
Отраслевой метрологический центр, который расположен на базе газоизмерительной станции (ГИС) «Долгодеревенская», сегодня посетил глава региона. Текслер отметил стратегическую значимость для всей страны. «По опыту работы в Минэнерго помню: это одна из ключевых и сложных задач. „Газпром“ занимался ею много лет. И то, что у нас в регионе создана метрологическая станция — одна из самых современных в мире, если не самая современная, — большое достижение», — отметил Текслер.
В Отраслевом центре удалось реализовать третий пусковой комплекс инвестпроекта. Создан Государственный первичный эталон расхода природного газа высокого давления. Также имеется вся нужная инфраструктура для калибровки и поверки счетчиков газа диаметром 50–700 мм в рабочих условиях.
В числе ключевых задач центра — сотрудничество с метрологическими институтами России и Китая. В будущем центр станет площадкой для исследований передовых отечественных технологий измерения расхода газа.
Текслер ранее принял участие в торжественном вводе в эксплуатацию объектов программы развития газоснабжения на Петербургском международном газовом форуме. В ходе мероприятия был подан газ в 4000 домовладений в 25 регионах, подчеркнул председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
