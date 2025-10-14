В центре Челябинска строят высотный жилой квартал комфорт-класса. Фото

Построить новый ЖК планируется к четвертому кварталу 2029 года
Построить новый ЖК планируется к четвертому кварталу 2029 года

В Центральном районе Челябинска на улице Энтузиастов строят новый жилой комплекс комфорт-класса. Возвести первый 31-этажный многоквартирный дом планируется к четвертому кварталу 2029 года сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске на улице Энтузиастов, 32 строят новый жилой комплекс комфорт-класса. Дома возведут из монолитного кирпича. Общая жилая площадь первого дома достигнет 28 536 тысяч квадратных метров», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

На данный момент строительство нового жилого комплекса находится на стадии котлована. В высотном доме на 506 квартир будет 11 пассажирских лифтов. В паркинге предусмотрено 386 мест, а на придомовой территории — 39 мест для автопарковки. Также благоустройство придомовой территории предполагает создание двух детских и одной спортивной площадок.

Сейчас строительство нового жилого комплекса находится на стадии котлована
Сейчас строительство нового жилого комплекса находится на стадии котлована
Фото:

