13 октября 2025

Челябинская область направила в ЛНР 25-тонный груз для ремонта монастыря. Фото, видео

Депутат ГД Лантратова и губернатор Текслер помогли Вознесенскому монастырю в ЛНР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из Челябинской области в Свято-Вознесенский монастырь (ЛНР) доставили 25 тонн керамической плитки для ремонта
Из Челябинской области в Свято-Вознесенский монастырь (ЛНР) доставили 25 тонн керамической плитки для ремонта Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова отправили 25 тонн керамической плитки для отделочных работ в пострадавшем от боевых действий в Свято-Вознесенском мужском монастыре Луганской епархии. Груз доставил руководитель представительства Челябинской области при правительстве РФ Олег Щегрикович.

С начала военного конфликта в регионе пострадали порядка 60 храмов, монастырей и часовен. Некоторые уже восстановлены, но многие еще нуждаются в капремонте. В том числе и Вознесенский монастырь, оказавшийся в 2014 году в прифронтовой зоне. Его обыскивали боевики украинских нацбатальонов, регулярно обстреливали, монахам приходилось подолгу жить в подвале.

«Сейчас, когда в регион возвращается мирная жизнь, ведется активное восстановление храмов, реставрация икон. Узнали с Алексеем Леонидовичем, какая на данном этапе требуется помощь. В частности, необходимо было закупить плитку для внутренней отделки нескольких объектов монастыря, в том числе купели», — рассказала URA.RU Яна Лантратова.

Она добавила, что в трудные военные времена для многих луганчан храмы оказались спасением и главной поддержкой. Сейчас жители активно помогают их восстанавливать, и Челябинская область также не окажется в стороне.

Видео: пресс-служба депутата Госдумы Яны Лантратовой

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова отправили 25 тонн керамической плитки для отделочных работ в пострадавшем от боевых действий в Свято-Вознесенском мужском монастыре Луганской епархии. Груз доставил руководитель представительства Челябинской области при правительстве РФ Олег Щегрикович. С начала военного конфликта в регионе пострадали порядка 60 храмов, монастырей и часовен. Некоторые уже восстановлены, но многие еще нуждаются в капремонте. В том числе и Вознесенский монастырь, оказавшийся в 2014 году в прифронтовой зоне. Его обыскивали боевики украинских нацбатальонов, регулярно обстреливали, монахам приходилось подолгу жить в подвале. «Сейчас, когда в регион возвращается мирная жизнь, ведется активное восстановление храмов, реставрация икон. Узнали с Алексеем Леонидовичем, какая на данном этапе требуется помощь. В частности, необходимо было закупить плитку для внутренней отделки нескольких объектов монастыря, в том числе купели», — рассказала URA.RU Яна Лантратова. Она добавила, что в трудные военные времена для многих луганчан храмы оказались спасением и главной поддержкой. Сейчас жители активно помогают их восстанавливать, и Челябинская область также не окажется в стороне. Видео: пресс-служба депутата Госдумы Яны Лантратовой
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...