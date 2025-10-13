Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова отправили 25 тонн керамической плитки для отделочных работ в пострадавшем от боевых действий в Свято-Вознесенском мужском монастыре Луганской епархии. Груз доставил руководитель представительства Челябинской области при правительстве РФ Олег Щегрикович.
С начала военного конфликта в регионе пострадали порядка 60 храмов, монастырей и часовен. Некоторые уже восстановлены, но многие еще нуждаются в капремонте. В том числе и Вознесенский монастырь, оказавшийся в 2014 году в прифронтовой зоне. Его обыскивали боевики украинских нацбатальонов, регулярно обстреливали, монахам приходилось подолгу жить в подвале.
«Сейчас, когда в регион возвращается мирная жизнь, ведется активное восстановление храмов, реставрация икон. Узнали с Алексеем Леонидовичем, какая на данном этапе требуется помощь. В частности, необходимо было закупить плитку для внутренней отделки нескольких объектов монастыря, в том числе купели», — рассказала URA.RU Яна Лантратова.
Она добавила, что в трудные военные времена для многих луганчан храмы оказались спасением и главной поддержкой. Сейчас жители активно помогают их восстанавливать, и Челябинская область также не окажется в стороне.
