Магнитогорец разулся и начал петь песни после задержания

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Клипарт. Магнитогорск, арест, мера пресечения, наручники
Успокоить дебошира смогли только с помощью наручников Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель разулся и стал петь песни сразу после того, как на нем защелкнули наручники. Как сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации «Право роста», мужчина был под действием наркотиков.

«Мужчина был весел и агрессивен, пытался спровоцировать драку с охранниками, хватал их за одежду. А после того, как наши ребята были вынуждены надеть на него наручники, стал распевать песни, предварительно разувшись», — сообщили URA.RU в охранной фирме.

Там отметили, что поведение мужчины не оставило сотрудникам выбора, кроме как вызвать полицию. Приехавшие полицейские забрали дебошира для выяснения обстоятельств произошедшего.

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В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель разулся и стал петь песни сразу после того, как на нем защелкнули наручники. Как сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации «Право роста», мужчина был под действием наркотиков. «Мужчина был весел и агрессивен, пытался спровоцировать драку с охранниками, хватал их за одежду. А после того, как наши ребята были вынуждены надеть на него наручники, стал распевать песни, предварительно разувшись», — сообщили URA.RU в охранной фирме. Там отметили, что поведение мужчины не оставило сотрудникам выбора, кроме как вызвать полицию. Приехавшие полицейские забрали дебошира для выяснения обстоятельств произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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