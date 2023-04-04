Магнитогорец разулся и начал петь песни после задержания

Успокоить дебошира смогли только с помощью наручников Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель разулся и стал петь песни сразу после того, как на нем защелкнули наручники. Как сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации «Право роста», мужчина был под действием наркотиков.

«Мужчина был весел и агрессивен, пытался спровоцировать драку с охранниками, хватал их за одежду. А после того, как наши ребята были вынуждены надеть на него наручники, стал распевать песни, предварительно разувшись», — сообщили URA.RU в охранной фирме.

Там отметили, что поведение мужчины не оставило сотрудникам выбора, кроме как вызвать полицию. Приехавшие полицейские забрали дебошира для выяснения обстоятельств произошедшего.