В Нижневартовске закрывают автошколу при Нефтяном институте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске прекратили набор курсантов в автошколу при филиале Нефтяного института Югорского госуниверситета. Сообщения об этом публикуются в социальных сетях.

«Приказом ректора с 1 апреля 2023 года прекращен набор программам профессионального обучения и дополнительного образования: водитель автомобиля (категория „В“); водитель внедорожных автомототранспортных средств категории „А II“; водитель внедорожных мототранспортных средств категории „A I“; обучение судоводителей судов, поднадзорных государственной инспекции по маломерным судам МЧС России», — сообщается в telegram-канале «N1 • Первый Нижневартовский». Также студенты жалуются на закрытие ряда образовательных кружков.

Студенты недовольны таким решением администрации. В поддержку автошколы они сняли видеоролик, опубликованный в соцсетях.

Корреспондент агентства отправил запрос на имя ректора института Владимира Назарова с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что студенты-инженеры из ХМАО с нуля создали гоночный болид. Курировал проект Владимир Назаров.

Видео: telegram-канал «N1 • Первый Нижневартовский»