Студенты собирали гоночный автомобиль с нуля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Студенты Югорского госуниверситета в Ханты-Мансийске создали в конструкторском бюро на базе вуза гоночный болид. Молодые инженеры презентовали машину на фестивале технических видов спорта CarFest-Югра. Об этом URA.RU рассказали сами участники конструкторского бюро.

«Гоночный болид создавали с нуля не один год, сейчас он полностью готов. Мы его опробовали на окружном фестивале технических видов спорта CarFest-Югра. При сборке сложнее всего было работать над самой конструкцией машины: расчеты, чертежи, создание 3D-модели. Но такой подход с практикой серьезно расширяет познания в инженерной сфере», — поделился с URA.RU студент четвертого курса ЮГУ Семен Ушаков.

Подобный студенческий инженерный проект — единственный в вузах ХМАО. Машину студенты собрали с нуля собственными руками. При этом сейчас молодые конструкторы уже разработали цифровую модель нового болида. «Визуально они похожи, но конструктивно это совершенно новый болид. Он будет иметь другую раму, подвески, меньший вес. То есть ряд характеристик, позволяющих повысить динамические качества машины. И этот итог показывает серьезный прогресс в работе студентов. На сегодняшний день они в состоянии приступать к другим техническим разработкам», — добавил URA.RU доцент института нефти и газа ЮГУ Владимир Назаров. Он является наставником в конструкторском бюро.

На создание болида у команды молодых инженеров ушло несколько лет Фото: пресс-служба ЮГУ

Повышение доступности российского высшего образования — одна из целевых задач, стоящих перед руководством страны. Ежегодно в ведущих вузах России увеличивается количество профильных направлений, появляются новые форматы обучения и растет число бюджетных мест. Благодаря этому ежегодно в стране появляются сотни молодых высококвалифицированных специалистов.

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