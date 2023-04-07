В Тюмени с 14-го этажа выпала девушка

Девушка погибла, упав с многоэтажки (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени по адресу Верхнетарманская, 1 из окна 14-го этажа выпала девушка. Об этом сообщили очевидцы случившегося. На данный момент неизвестна причина, по которой она выпала из окна.

«У первого подъезда лежит тело девушки. Это случилось только что», — рассказывает жительница дома журналистам издания TMN.SM.NEW.

По словам очевидцев, на месте происшествия работает полиция. Сотрудники опрашивают всех соседей и других возможных свидетелей случившегося.

Агентство направило запрос в управления МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.