07 апреля 2023

В Тюмени с 14-го этажа выпала девушка

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка погибла, упав с многоэтажки (архивное фото) Фото:

В Тюмени по адресу Верхнетарманская, 1 из окна 14-го этажа выпала девушка. Об этом сообщили очевидцы случившегося. На данный момент неизвестна причина, по которой она выпала из окна.

«У первого подъезда лежит тело девушки. Это случилось только что», — рассказывает жительница дома журналистам издания TMN.SM.NEW.

По словам очевидцев, на месте происшествия работает полиция. Сотрудники опрашивают всех соседей и других возможных свидетелей случившегося.

Агентство направило запрос в управления МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени по адресу Верхнетарманская, 1 из окна 14-го этажа выпала девушка. Об этом сообщили очевидцы случившегося. На данный момент неизвестна причина, по которой она выпала из окна. «У первого подъезда лежит тело девушки. Это случилось только что», — рассказывает жительница дома журналистам издания TMN.SM.NEW. По словам очевидцев, на месте происшествия работает полиция. Сотрудники опрашивают всех соседей и других возможных свидетелей случившегося. Агентство направило запрос в управления МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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