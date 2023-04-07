07 апреля 2023

Губернатор Комарова обратилась к жителям ХМАО

Губернатор Комарова поблагодарила жителей ХМАО за участие в лыжном марафоне и празднике «Вурна Хатл»
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Наталья Комарова поблагодарила жителей ХМАО за участие в мероприятиях Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова поблагодарила гостей и жителей округа за участие в празднике «Вурна Хатл», или Вороний день. Также глава ХМАО поздравила спортсменов, которые победили в Международном Югорском лыжном марафоне «UGRA SKI».

«Казахстан, Словакия, Эстония, 29 регионов России — участники Х Международного Югорского лыжного марафона „UGRA SKI“. Поздравляю победителей! <…> Еще одна югорская традиция — праздник „Вурна Хатл“, или Вороний день. Спасибо югорчанам, гостям за этот активный, насыщенный день, который мы провели вместе», — написала Комарова в своем telegram-канале.

Глава округа отметила, что праздник «Вурна Хатл» означает приход весны. На мероприятии жители поучаствовали в мастер-классах и играх.

Ранее сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в Югорском лыжном марафоне. Выбрал дистанцию в пять километров.

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Губернатор Югры Наталья Комарова поблагодарила гостей и жителей округа за участие в празднике «Вурна Хатл», или Вороний день. Также глава ХМАО поздравила спортсменов, которые победили в Международном Югорском лыжном марафоне «UGRA SKI». «Казахстан, Словакия, Эстония, 29 регионов России — участники Х Международного Югорского лыжного марафона „UGRA SKI“. Поздравляю победителей! <…> Еще одна югорская традиция — праздник „Вурна Хатл“, или Вороний день. Спасибо югорчанам, гостям за этот активный, насыщенный день, который мы провели вместе», — написала Комарова в своем telegram-канале. Глава округа отметила, что праздник «Вурна Хатл» означает приход весны. На мероприятии жители поучаствовали в мастер-классах и играх. Ранее сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в Югорском лыжном марафоне. Выбрал дистанцию в пять километров.
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