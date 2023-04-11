В мэрии Златоуста вскрыто нарушений на 326 миллионов

В мэрии под руководством Максима Пекарского с выводами аудиторов не согласны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) нарушения при работе с бюджетными средствами в 2022 году обошлись в сумму около 326 млн рублей. Такие итоги специалисты Контрольно-счетной палаты города получили после проверки 20% бюджетных расходов.

«Общий объем выявленных финансовых нарушений составил 325,9 млн рублей, или 14,9% от общей суммы проверенных средств. По отношению к 2021 году объем финансовых нарушений законодательства увеличился на 26,6%», — отметили аудиторы.

Среди нарушений есть оплата фактически невыполненных работ и неправомерные расходы по завышенной сметной стоимости. Также аудиторы вскрыли, что в городе допускали расходы, не связанные с выполнением муниципального задания. Аудиторы указали на оплату некачественной работы и необоснованное увеличение ее стоимости. В мэрии Златоуста URA.RU заявили, что с указанной суммой нарушений не согласны.

«На сегодняшний день акт КСП находится в работе. Обозначенную сумму нарушений не подтверждаем, готовим возражения», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэра Максима Пекарского.

Аудиторы также проанализировали динамику количества нарушений. Согласно оценке КСП, по ряду нарушений произошел существенный рост объемов. Количество нецелевым образом потраченных денег увеличилось почти на 60%, нарушений при учете и использовании городского имущества стало больше в 2,2 раза, количество нарушений о закупках увеличилось в 15 раз.

Одновременно по ряду направлений наметилась тенденция к снижению. В частности, неэффективно бюджетные средства стали расходоваться на 36,5% реже.