В Екатеринбурге напали на мужчин, надевших юбки и кофту с флагом России

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Неизвестные обещали убить парней за юбки и длинные волосы Фото:

Двое неизвестных напади на парней с длинными волосами и в юбках в одной из бургерных Екатеринбурга. Молодых людей обещали убить за внешний вид, оскорбили и несколько раз ударили по лицу. Об этом сообщили в социальных сетях.

«А ты мне расскажи, это что у тебя за ***** [ерунда], юбка. Что это значит? В камеру смотри. Я тебе говорю, придурок. Не видишь ничего странного, в том, что мужчина носит юбку? Ты дурак? Ты нашу нацию позоришь? Еще раз тебя в юбке увижу — убью ***** [к черту]», — говорит неизвестный человек на видео, опубликованном в telegram-канале «Вписали».

Он обращался к двум молодым людям, отдыхавшим в бургерной. Один из них надел юбку и кофту с флагом России и надписью «С нами бог». Второй подошедший к молодым людям позвал парня на выход, спрашивая, к какой нации он себя относит.

Неизвестный несколько раз ударил парня в юбке по щеке и угрожал расправой, сопровождая речь всевозможными нецензурными выражениями. Молодые люди попытались оправдаться, но, почувствовав угрозу, замолчали.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию.

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Двое неизвестных напади на парней с длинными волосами и в юбках в одной из бургерных Екатеринбурга. Молодых людей обещали убить за внешний вид, оскорбили и несколько раз ударили по лицу. Об этом сообщили в социальных сетях. «А ты мне расскажи, это что у тебя за ***** [ерунда], юбка. Что это значит? В камеру смотри. Я тебе говорю, придурок. Не видишь ничего странного, в том, что мужчина носит юбку? Ты дурак? Ты нашу нацию позоришь? Еще раз тебя в юбке увижу — убью ***** [к черту]», — говорит неизвестный человек на видео, опубликованном в telegram-канале «Вписали». Он обращался к двум молодым людям, отдыхавшим в бургерной. Один из них надел юбку и кофту с флагом России и надписью «С нами бог». Второй подошедший к молодым людям позвал парня на выход, спрашивая, к какой нации он себя относит. Неизвестный несколько раз ударил парня в юбке по щеке и угрожал расправой, сопровождая речь всевозможными нецензурными выражениями. Молодые люди попытались оправдаться, но, почувствовав угрозу, замолчали. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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