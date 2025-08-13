Украина смирилась с потерей Донбасса и пытается сохранить Сумы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ не в силах укрепиться на территории
ВСУ не в силах укрепиться на территории Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины фактически приняли утрату контроля над Донбассом и теперь усиливают оборону в Сумской и Днепропетровской областях, перебрасывая туда наиболее боеспособные части. Об этом сообщают в российских силовых структурах.

«Судя по боевому составу и численности ВСУ на этом направлении, можно сделать вывод, что киевский режим, вероятнее всего, уже смирился с потерей Донбасса. Украинцы сосредоточили усилия на недопущении утраты Днепропетровской и Сумской областей», — пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По сведениям издания, украинское командование предпринимает шаги для предотвращения паники среди населения. Для этого распространяется недостоверная информация о реальном положении дел ВСУ на фронте.

Как сообщало URA.RU ранее, российские военные активно используют беспилотники «Черника-2» для уничтожения украинских объектов в Сумской области. Причем дроны способны проникать глубоко в тыл позиций противника в регионе. Сам фронт в настоящий момент заметно сдвинулся, что позволяет поражать опорные пункты ВСУ глубоко в тылу сумского направления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Украины фактически приняли утрату контроля над Донбассом и теперь усиливают оборону в Сумской и Днепропетровской областях, перебрасывая туда наиболее боеспособные части. Об этом сообщают в российских силовых структурах. «Судя по боевому составу и численности ВСУ на этом направлении, можно сделать вывод, что киевский режим, вероятнее всего, уже смирился с потерей Донбасса. Украинцы сосредоточили усилия на недопущении утраты Днепропетровской и Сумской областей», — пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. По сведениям издания, украинское командование предпринимает шаги для предотвращения паники среди населения. Для этого распространяется недостоверная информация о реальном положении дел ВСУ на фронте. Как сообщало URA.RU ранее, российские военные активно используют беспилотники «Черника-2» для уничтожения украинских объектов в Сумской области. Причем дроны способны проникать глубоко в тыл позиций противника в регионе. Сам фронт в настоящий момент заметно сдвинулся, что позволяет поражать опорные пункты ВСУ глубоко в тылу сумского направления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...