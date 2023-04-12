Свердловские оборонщики впервые засекретят годовое собрание

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Собрание предприятий оборонной промышленности СО в УОМЗ. Екатеринбург, актовый зал
В Екатеринбурге состоится ежегодное собрание представителей оборонных предприятий, но на этот раз в закрытом режиме Фото:

Предприятия, входящие в Союз оборонщиков Свердловской области, проведут общее годовое собрание 21 апреля. В прошлые годы мероприятие было открыто для журналистов, на этот раз оно пройдет в закрытом режиме, сообщили URA.RU в организации.

«21 апреля проводится общее годовое собрание Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области. На собрании обсудят основные итоги работы организаций — членов союза за 2022 год и направления деятельности в 2023 году», — говорится в анонсе на сайте организации.

На мероприятии также ждут уральского полпреда Владимира Якушева, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, членов правительства и законодательного собрания региона, представителей территориальных органов министерства обороны и силовиков. «Представителей СМИ на собрании не предусмотрено», — добавили представители союза.

Собрание предприятий, входящих в Союз оборонщиков, является ежегодным, и обычно туда пускают представителей СМИ. В прошлом году на мероприятии, в частности, выступил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев и раскрыл задачи второго этапа специальной военной операции на Украине.

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Предприятия, входящие в Союз оборонщиков Свердловской области, проведут общее годовое собрание 21 апреля. В прошлые годы мероприятие было открыто для журналистов, на этот раз оно пройдет в закрытом режиме, сообщили URA.RU в организации. «21 апреля проводится общее годовое собрание Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области. На собрании обсудят основные итоги работы организаций — членов союза за 2022 год и направления деятельности в 2023 году», — говорится в анонсе на сайте организации. На мероприятии также ждут уральского полпреда Владимира Якушева, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, членов правительства и законодательного собрания региона, представителей территориальных органов министерства обороны и силовиков. «Представителей СМИ на собрании не предусмотрено», — добавили представители союза. Собрание предприятий, входящих в Союз оборонщиков, является ежегодным, и обычно туда пускают представителей СМИ. В прошлом году на мероприятии, в частности, выступил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев и раскрыл задачи второго этапа специальной военной операции на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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