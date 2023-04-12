В Пермском крае отчим полтора года избивал свою 15-летнюю падчерицу

12 апреля 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кунгуре (Пермский край) будут судить 36-летнего мужчину за то, что в течение полутора лет периодически избивал свою падчерицу. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Следствием установлено, что с июня 2021 года по ноябрь 2022 года обвиняемый систематически наносил побои 15-летней дочери своей супруги, в том числе находясь в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшая рассказала об истязании школьному педагогу, которая сообщила о преступлении в правоохранительные органы», — указано в пресс-релизе. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Оно направлено в суд для рассмотрения. Отчиму может грозить до семи лет лишения свободы.

В Кунгуре (Пермский край) будут судить 36-летнего мужчину за то, что в течение полутора лет периодически избивал свою падчерицу. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Следствием установлено, что с июня 2021 года по ноябрь 2022 года обвиняемый систематически наносил побои 15-летней дочери своей супруги, в том числе находясь в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшая рассказала об истязании школьному педагогу, которая сообщила о преступлении в правоохранительные органы», — указано в пресс-релизе. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Оно направлено в суд для рассмотрения. Отчиму может грозить до семи лет лишения свободы.