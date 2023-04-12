В Пермском крае отчим полтора года избивал свою 15-летнюю падчерицу

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Суд Лошагин, заседание второе. Екатеринбург, конвой, арестованный, полиция, наручники
Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы Фото:

В Кунгуре (Пермский край) будут судить 36-летнего мужчину за то, что в течение полутора лет периодически избивал свою падчерицу. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что с июня 2021 года по ноябрь 2022 года обвиняемый систематически наносил побои 15-летней дочери своей супруги, в том числе находясь в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшая рассказала об истязании школьному педагогу, которая сообщила о преступлении в правоохранительные органы», — указано в пресс-релизе.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Оно направлено в суд для рассмотрения. Отчиму может грозить до семи лет лишения свободы.

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В Кунгуре (Пермский край) будут судить 36-летнего мужчину за то, что в течение полутора лет периодически избивал свою падчерицу. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Следствием установлено, что с июня 2021 года по ноябрь 2022 года обвиняемый систематически наносил побои 15-летней дочери своей супруги, в том числе находясь в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшая рассказала об истязании школьному педагогу, которая сообщила о преступлении в правоохранительные органы», — указано в пресс-релизе. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Оно направлено в суд для рассмотрения. Отчиму может грозить до семи лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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